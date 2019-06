Imma Colom (JxCat) torna a l'alcaldia de Tossa amb un tripartit

Tossa de Mar comptarà amb un tripartit aquest nou mandat. La candidata de Junts per Tossa s'ha convertit en la nova alcaldessa de la localitat. Imma Colom, per tant, torna a ternir les regnes de la corporació municipal. Les havia ocupades l'any 2007 al capdavant de CiU. Ara governarà amb la fórmula del tripartit. Aquest pacte ja es va donar a conèixer aquesta setmana i consisteix en la suma dels regidors de Junts per Tossa (3), els d'Endavant Tossa (3) i el grup municipal d'ERC (2).

Per tant, compten amb una majoria absoluta de vuit edils i desbanquen de l'alcaldia Gisela Saladich, de Tossa Unida. Aquesta ostentava l'alcaldia des de l'any 2011, quan hi va entrar gràcies a un pacte amb el PSC. El 2015 va arribar a obtenir majoria absoluta, però aquest maig el seu grup va passar de tenir set a quatre regidors. En el ple de constitució del nou Ajuntament i l'elecció de l'alcaldessa, Imma Colom va obtenir ahir els vuits vots dels companys que conformen el tripartit. I, segons va explicar la nova batllessa, Saladich i el regidor de Ciutadans no van arribar a votar. Per tant, Tossa de Mar torna a tenir Colom de batllessa i exercirà durant el pròxim mandat. Assegura que tornar a liderar l'Ajuntament i treballar per les persones de Tossa li «agrada molt» i destaca que ara toca «remuntar temes».

El cartipàs, en evolució

En aquests pròxims dies està pervist que el nou equip de govern confeccioni el cartipàs però ahir la nova alcaldesa ja va avançar a Diari de Girona algunes de les carteres i qui se'n farà càrrec. La regidoria de Territori anirà a mans del grup municipal d'Endavant, i la de Promoció i Turisme, per al líder d'ERC, Gregori Martínez. La número 3 de JxTossa, Eva Barnés, s'encarregarà de l'àrea d'Igualtat, Transparència i Participació.