El comerç de Blanes promociona les botigues locals amb la tercera edició d'«Aparadors en Viu»

Els comerciants de Blanes van celebrar aquest cap de setmana la tercera edició de l'acció promocional «Aparadors en viu». L'activitat -organitzada per l'Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) i l'Ajuntament de Blanes- promou les botigues de petits comerciants i consisteix en què diversos models substitueixen als maniquins de les botigues i converteixen els aparadors en autèntics anuncis de roba. En total, deu establiments del centre de la vila van substituir els seus maniquins per persones de carn i ossos. Els joves que van participar en l'activitat van acabar la jornada desfilant per una passarel·la aixecada al carrer Raval.

Enguany ha sigut la primera edició en què l'Ajuntament ha participat en l'organització, i també la primera vegada que s'ha fet un càsting per escollir els models.