Un descobriment arqueològic permet situar la porta de l'església de Vilademont

La intervenció arqueològica a l'Església de Vilademont (Tossa de Mar) ha permès situar la porta d'entrada al mur de ponent i no al lateral, tal com es pensava inicialment. L'actuació, promoguda i finançada per l'obreria de Sant Isidre de la capella de Sant Benet, ha consistit en l'excavació de les restes de l'antiga església de la qual, a l'inici dels treballs, només s'intuïa una part de l'absis i de l'angle nord-est perquè estava cobert de vegetació i arbres.

Amb la intervenció -que ha estat dirigida pels arqueòlegs Anna Vargas i Jordi Merino- s'ha recuperat la totalitat del perímetre de l'edifici, que conserva entre una i quatre filades de pedres i la base de l'altar. De fet, els experts pensaven que la porta d'accés estava situada al mur de migdia -una zona propera a l'absis- perquè al mur es marcava un espai d'un metre d'amplada on faltaven algunes pedres. Aquest descobriment ha permès situar-la al mur de ponent, centrada i alineada amb l'absis.

Les característiques

En total, l'església mesura 13,5 metres de llargada, amb una amplada exterior de 6,10 metres i una superfície interior de 49 metres quadrats. Els murs estan construïts seguint una mateixa tècnica, amb pedres de dimensions variades, desbastades i lligades en sec o amb fang. L'altar consta d'una superfície planera d'entre 20 i 26 centímetres d'alçada, un metre de llargada i 90 centímetres d'amplada.

Damunt dels murs, hi havia un nivell de pedres soltes, formant un piló. Ambdós conserven parcialment una banqueta de fonamentació. Segons els experts, el sostre de l'edifici hauria estat fet amb un embigat de fusta i una coberta de teules d'argila cuita. El resultat final de les característiques de l'obra es va presentar el mes passat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Tossa, que ha col·laborat talant i retirant els arbres que hi havia a l'interior de la nau.