Malestar pel sistema d'elecció de la nova alcaldessa durant el ple

Alguns sectors del PSC han mostrat el seu malestar per com es va desenvolupar la votació per escollir alcaldessa, ja que la seva cap de llista, Bea Ventura, va decidir presentar candidatura pròpia a l'alcaldia després que es trenqués l'acord amb JxCat i els independents, però la seva proposta ni tan sols es va arribar a votar. Les votacions es van fer a mà alçada i, com que Susagna Riera (JxCat) ja va rebre els vots necessaris per ser investida, la proposta de Ventura no es va arribar ni a votar. La llei electoral (LOREG) només indica que si algun cap de llista «obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe», tot i que no estableix si la votació s'ha de fer a urna o es pot fer a mà alçada.