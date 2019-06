Els «mexicans» que es van emportar una urna en una moció de censura a Roses

El polèmic ple de dissabte a Santa Coloma de Farners fa pensar en la surrealista situació que es va viure a l'Ajuntament de Roses l'abril de 1986, que va patir un dels moments més esperpèntics de la història de la democràcia a les comarques gironines: quan el ple havia de votar una moció de censura contra el llavors alcalde, Joan Bataller (CiU), presentada per PSC i PP, van aparèixer dues persones disfressades de mexicans que es van emportar l'urna amb la qual s'havia de votar. De fet, el ple es va haver de suspendre tant per la retirada de l'urna com pels aldarulls i insults que bona part del públic va dirigir contra els representants del PSC i el PP. Temps després, sis persones van acabar condemnades a quatre mesos de presó i una multa per aquell cas. Quatre dies més tard, i en una sessió a porta tancada, la moció de censura va acabar prosperant i Pere Sanés (PP) va ser proclamat alcalde de Roses amb el suport del PSC i un regidor independent.

Aquell 15 d'abril de 1989, el saló de plens de l'Ajuntament de Roses es va omplir a vessar per seguir la moció de censura presentada per socialistes i populars contra Joan Bataller (CiU). La sessió, però, va haver de ser suspesa tan sols una hora després d'haver començat a causa dels incidents que es van produir: primer, Bataller va haver d'aturar-lo temporalment dues vegades a causa dels crits i insults dels assistents contra els regidors del PSC i el PP, i finalment, amb l'entrada en escena dels «mexicans» que es van emportar l'urna, que va acabar trencada, el va suspendre definitivament. Els «mexicans», que esgrimien un crucifix, van usurpar els seients als funcionaris i es van negar a abandonar-los malgrat que l'alcalde els va demanar en diverses ocasions que marxessin.

L'any 1993, sis persones van ser condemandes a quatre mesos de presó i a pagar una multa de 50.000 pessetes pels aldarulls d'aquell ple. El jutge va considerar culpables de desordres públics Miquel Fonalleras i Manel Sáenz -que van resultar ser els dos «mexicans»-, Joan Esteve Danés, Josep Maria Latas, Lluís Mont i Lluís Buscató. Més endavant, Danés, que en aquell moment era militant de CDC, va acabar essent regidor d'ICV, mentre que Mont va ser després regidor a Palau-saverdera.

Finalment, el ple es va celebrar quatre dies més tard a porta tancada i Pere Sanés (PP) va assolir l'alcaldia gràcies al PSC.