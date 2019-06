El nou acord de Santa Coloma de Farners es va tancar quinze minuts abans del ple

El nou acord de govern a Santa Coloma de Farners entre JxCat, ERC i Independents es va tancar només un quart d'hora abans que es reprengués el ple, a les deu de la nit, després que s'hagués hagut de suspendre al migdia. Així ho ha revelat la nova alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), en una entrevista al programa Aquí Cuní, de la Cadena SER. Riera també ha assenyalat que el president de la Generalitat, Quim Torra, va trucar primer als representants d'Esquerra Republicana per pressionar-los perquè arribessin a un pacte independentista, i ha explicat que el president català va trucar també als Independents, que en la seva opinió van sentir-se «intimidats» i van ser els primers a fer-se enrere de l'acord tancat inicialment entre JxCat, PSC i Independents.

Riera afirma que «no s'esperava» rebre tantes pressions per trencar l'acord amb socialistes i independents -que li hagués permès ser alcaldessa durant quatre anys- i tancar-ne un altre amb ERC i els independents. Segons la nova alcaldessa, que finalment governarà durant els dos primers anys i després passarà el testimoni al republicà Joan Martí, tant la direcció del PDeCAT com la de JxCat li havien manifestat el mateix matí del ple que li donaven suport fos quina fos la decisió que prengués. Fins i tot, indica, Carles Puigdemont n'estava assabentat i li havia donat el vistiplau. «En vam parlar al matí a escala comarcal i provincial, i en tot moment se'ns va dir que féssim el que consideréssim millor per fer la feina que teníem encomanada com a regidors del municipi», assenyala Riera. De fet, indica que Puigdemont va dir que el partit no tenia per què posar-se amb el govern d'un municipi determinat. «Ja sabem que, ideològicament parlant, potser queda malament que pactem amb els socialistes, però en l'àmbit personal aquests dos regidors havien explicitat les seves ganes de treballar, i tot i ser del PSC són contraris a l'empresonament i al fet que hi hagi gent exiliada i defensen la llibertat dels presos», assenyala Riera.

Riera estava disposada a anar fins al final amb l'acord amb socialistes i independents, però explica que tot es va tòrcer per les trucades de Torra. Primer, a Esquerra, per reclamar-los que accedissin a un pacte independentista, i després també als independents. «El que va passar és que els independents van tenir por, sincerament. La trucada del president els va intimidar i van dir que al president se li ha de fer cas, tot i que és el president del seu país, però no del seu partit», indica Riera. Segons explica, doncs, els independents van ser els primers en fer-se enrere de l'acord i, després d'això, van haver de negociar fins l'últim moment per aconseguir una majoria alternativa amb ERC i independents. De fet, Riera revela que l'acord va ser «d'última hora, de l'últim minut de la reunió», i que s'hi va arribar just un quart d'hora abans de les deu de la nit, quan es va reprendre el ple que s'havia hagut de suspendre al migdia després d'una sessió d'allò més tensa que es va celebrar entre crits i retrets del públic.