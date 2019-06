El PSC diu a Torra que no es comporti com un «hooligan» i afirma que no hi ha pactes il·legítims

El secretari d'organització de PSC, Salvador Illa, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que s'atengui al seu rol institucional, que representi a tots els catalans i que no es comporti com un hooligan. «Amb les seves manifestacions, es comporta més com un hooligan que com el president de Catalunya», va carregar Illa, que creu que és «inacceptable» que negui la legitimitat d'alguns pactes municipals. «No hi ha pactes legítims o il·legítims», va afegir Illa, en referència a les declaracions de Torra en al·lusió a l'acord trencat entre JxCat i PSC a Santa Coloma de Farners. A més, Illa va expressar «preocupació» per les mostres d'intolerància viscudes en aquesta mateixa població o a la plaça Sant Jaume, «potser esperonades per alguns dirigents».

Illa va lamentar que en alguns punts de Catalunya es viu un clima «carregat» i «gens convenient» que abans no es vivia. Per això, va dir que la seva formació treballaran per assegurar la convivència. «Hi ha declaracions que no ajuden. És inacceptable que Torra divideixi els catalans i que digui que hi ha pactes il·legítims. Tots els pactes que es fan d'acord amb la llei són legítims», va reivindicar.