Aturem la C-32 actua per frenar els treballs al paratge del Vilar

«El bosc és vida. Lluitem per la vida». Així defineix en Cristian, un dels integrants de la plataforma Aturem la C-32, la motivació que l'empeny a llevar-se diàriament a les sis del matí i dedicar tota la jornada a interrompre la tala d'arbres que s'està fent als paratges del Vilar i Sant Pere del Bosc -situats entre Tordera i Lloret de Mar- fruit de la construcció de la carretera C-32. Els activistes, de totes les edats, s'organitzen en grups per tal de cobrir tota la zona on s'estan talant arbres: des de la riera de Salomó fins a la depuradora del Torrent de les Ànimes.

El procediment és senzill: els obrers, que han de delimitar el perímetre on serraran arbres amb una cinta, no poden talar si hi ha persones dins la zona de seguretat. Els activistes -repartits per tot el bosc- s'alerten entre ells per realitzar accions pacífiques dins el perímetre i evitar que els obrers puguin talar més arbres. «A vegades sembla que juguem al gat i a la rata», apunta un dels activistes que integra un dels escamots de vigilància. Dos dels activistes ja han estat acusats de desobediència -quan els treballadors no poden fer la feina, truquen als Mossos, que finalment han de retirar els activistes de la zona.

Cada dia, entre una desena i una vintena de persones s'apropen a aquests paratges i intenten evitar que l'obra avanci fins que es resolgui el procediment judicial que hi ha engegat. Els ecologistes han presentat una mesura cautelar de suspensió perquè s'aturin els treballs fins que el magistrat de la sala tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgui el recurs que va admetre a tràmit per aturar les obres, on els activistes acusen la constructora del projecte, Dragados, d'haver encarregat un pla mediambiental fet a mida.

Els ecologistes expliquen que les obres per fer l'ampliació de l'autopista van començar fa un parell de mesos: «Ens van enganxar per sorpresa, perquè nosaltres vam presentar un recurs al pla ambiental que van fer i ens el van acceptar i van aturar l'obra cautelarment l'any 2017, però seguidament, el 2018, van presentar un nou projecte en què modificaven el pla. Ho hem recorregut, però de moment el jutge no ha aturat cautelarment les obres», apunta en Joan Mora, portaveu de la plataforma Aturem la C-32.

Els operaris van començar a treballar al mes de març, i la tala d'arbres, fa 15 dies, i els ecologistes calculen que ja hi ha més de 5.000 arbres tallats. Des de la plataforma creuen que els 7 quilòmetres de la C-32 tan sols estalviarien uns minuts de temps i calculen que amb la infraestructura es podrien destrossar més de 60.000 arbres: «Aquest bosc té un valor sentimental, emocional i espiritual perquè forma part de l'entorn del santuari del Vilar. Són uns paratges que són molt més que un espai natural i tenen un valor que va més enllà. S'han de protegir perquè el que vindrà després d'això serà l'especulació immobiliària a la zona».



L'explotació

Qui concedeix l'obra, Abertis, i qui l'explota, Dragados, tenen el mateix propietari: Florentino Pérez. El conseller delegat d'ACS (propietària de Dragados) va adquirir el 98% d'Abertis el mes d'octubre passat. L'obra tenia un pressupost total de 90 milions i Dragados l'executa per 65. El conveni entre la Generalitat i Abertis acaba el 2021, per tant, la Generalitat hauria d'assumir la resta de la inversió que no hagi estat amortitzada.