Blanes tornarà a penjar la pancarta dels presos a l'Ajuntament

L'alcalde de Blanes (Selva), Àngel Canosa, ha anunciat que tornarà a penjar la pancarta demanant la llibertat dels presos independentistes "tan aviat com sigui possible". Canosa ha recordat que "en el seu moment l'anterior alcalde va decidir treure-la" per complir amb les directrius de la Junta Electoral Central (JEC) sobre els símbols independentistes a les façanes dels ajuntaments. De tota manera, el nou alcalde ha recordat que tornarà la pancarta a la façana del consistori per "donar compliment a l'acord de ple" en què "per majoria" es va aprovar penjar-la. A més, el republicà també ha avançat que qualsevol acció que s'hagi de tirar endavant a nivell nacional "haurà d'assolir la majoria necessària" per aprovar-ho en el plenari.