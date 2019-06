Recuperen àmfores i àncores de vaixells enfonsats després d'una venda a internet

La venda d'una àmfora a través d'internet i ha acabat amb dos homes investigats per la Guàrdia Civil. Això és el que ha passat a dos veïns de Pals i València.

El Seprona del cos policial, després d'investigar la venda a internet, va procedir a escorcollar els seus domicilis de Pals i València, on hi ha recuperat cinc àmfores romanes, dues àncores, una pedra tallada, sis peces de plom i restes de ceràmica procedents de vaixells enfonsats.

El comprador i el venedor han acabat denunciats per la policia. El primer està investigat per un delicte contra el patrimoni històric i el segon, per un de receptació.

L'operació policial anomenada Arofna va començar després que els investigadors detectessin que es venia una àmfora romana suposadament autèntica a través d'internet. En concret, en un gran plataforma de compravenda d'objectes legals però on sovint la policia hi troba objectes que provenen de la comissió de delictes d'espoli, i en definitiva de tràfic il·lícit de béns.

L'operació va iniciar-la la untiat del Seprona de València de la Guàrdia Civil el mes d'octubre de l'any passat després de detectar a través de les xarxes socials l'oferiment de la venda d'una àmfora romana suposadament autèntica.

Després d'una minuciosa investigació per part d'aquest equip policial i en col·laboració amb l'equip del Seprona de Girona, van identificar tant al comprador a Girona com al venedor a València. Després de descobrir-ho, els policies van posar aquests fets en coneixement tant de la Fiscalia com del Jutjat de Catarroja.

El magistrat, per la seva banda, va autoritzar l'entrada i el registre als domicilis dels dos investigats, que s'han fet recentment.

En aquests dos habitatges els agents de la Guàrdia Civil hi han comissat diverses àmfores romanes, dues àncores, una pedra tallada, sis peces de plom i restes de ceràmica. Aquests materials procedirien de vaixells enfonsats i segons informa la Guàrdia Civil, estan considerats Patrimoni Històric.

Per aquest motiu el Seprona de la Guàrdia Civil de València i Girona ha imputat dos homes de 40 i 53 anys i nacionalitat espanyola. En concret, els investiga per la seva implicació en un suposat delicte Contra el Patrimoni Històric i un altre de receptació.

Totes les restes recuperades durant aquesta operació desenvolupada a la població del Baix Empordà i a la valenciana han quedat dipositades al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Generalitat de Catalunya. I els agents de la Guàrdia Civil han lliurat les diligències policials al Jutjat d'Instància i Instrucció número 4 de Catarroja (València).

Aquest no és el primer cop que es recuperen peces històriques. El mes de maig la Guàrdia Civil va denunciar un veí de Vilajuïga per vendre un canó antic a internet.