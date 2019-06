Riera: «No hi haurà problema per mantenir el suport al procés»

L'alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susagna Riera, ha assegurat que «no hi haurà cap problema» en mantenir el suport del consistori al procés independentista perquè hi ha una «majoria» del plenari a favor del moviment. El compromís amb la independència «estava, ha estat i seguirà sent assegurat», va concloure l'alcaldessa. De fet, Riera va recordar que «tots» els regidors són independentistes «excepte els dos companys del PSC». De tota manera, la nova alcaldessa va recordar que «ells tenen clar que el municipi és independentista» i, a més, són partidaris de la llibertat dels líders empresonats i per això ja compten que totes les mocions sobiranistes s'aprovaran per una àmplia majoria.

A la façana de l'Ajuntament ja hi ha un llaç groc penjat, una estelada i una pancarta que diu «No esteu sols», que es va penjar a l'inici del judici dels presos.

De fet, el nou Ajuntament de Santa Coloma està format per sis regidors d'ERC, cinc de Junts per Catalunya, dos d'Independents de la Selva, dos més del PSC i dos de la CUP. Això fa que quinze dels disset regidors siguin sobiranistes. Riera va recordar que properament s'inaugurarà la plaça U d'octubre després que aquest hivern es fes efectiu el canvi de nom.