La Fecasarm reclama que es retiri el veto horari als locals d'oci nocturn de Blanes

La Federació Catalana d'Oci Nocturn, Fecasarm, reclama a l'Ajuntament de Blanes que es retiri l'ampliació del veto horari que va aprovar l'anterior govern en els darrers dies de mandat -la directriu implica que les discoteques han de tancar a les quatre de la matinada, en comptes de les sis.

La mesura, aprovada per l'anterior equip de govern de Blanes -dirigit per Mario Ros-, va aprovar l'ampliació de la reducció horària durant nou mesos més, fins al febrer de l'any 2020. L'antic govern va optar per aquesta mesura com a resposta davant l'incivisme que es genera a la zones d'Els Pins -on es concentren la majoria de discoteques- i la Plantera -on hi ha l'estació de tren.

L'advocat i secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, va explicar en declaracions al Diari de Girona que van encarregar un informe a uns detectius privats per determinar si l'incivisme de la zona s'originava en les discoteques: «L'informe dels detectius, del passat 7 de juny, acredita que el problema a la zona d'oci és d'ordre públic i no un problema atribuïble a les discoteques». L'entitat assegura que aquest fet s'ha de resoldre amb un increment d'efectius policials, accions de conscienciació, accions de prevenció amb mediadors i una acció de seguretat coordinada entre la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament.



L'informe dels detectius

L'informe d'actuacions encarregat per la Fecasarm analitza què passa el divendres a la nit a la zona d'Els Pins. El document destaca que quan la gent està al carrer «no s'observa que la policia actuï tret que les incidències siguin de certa rellevància» i assenyala que un cop es produeix el tancament de les discoteques -a les quatre de la matinada- els joves que surten dels locals d'oci nocturn resten a la via pública «parlant, rient i bevent».

Boadas subratlla que la reducció horària «ha empitjorat» el problema i demana al nou equip de govern -dirigit per Àngel Canosa- que prengui mesures «dialogants». L'empresari conclou que «el 90% dels ingressos» es fan durant la temporada d'estiu. De la seva part, fonts consultades confirmen que el consistori ha programat una reunió la setmana que ve per tal de tractar aquest tema. A la trobada hi assistiran membres dels cossos de seguretat, la Fecasarm i les associacions de veïns.



La visió dels veïns

La presidenta de l'Associació de Veïns d'Els Pins, Rosa Arnau, considera que el problema s'ha d'abordar per tots costats: «Es tracta d'un conflicte global, i tancant abans les discoteques no s'ha solucionat res», va apuntar. La presidenta de l'Associació de Veïns de la Plantera, Antònia Coll, hi va coincidir.