Blanes penja de nou la pancarta dels «Presos Polítics» amb la part guixada

Blanes ha penjat de nou la pancarta de «Llibertat Presos Polítics» amb una part guixada.

Es va despenjar el març pel període preelectoral i després de l'acte vandàlic que la va malmetre.

Aquest matí l'Ajuntament de Blanes ha tornat a restituir la pancarta que, de manera intermitent, ha estat reclamant 'Llibertat Presos Polítics' des de finals del 2017 a la façana principal de l'edifici consistorial.

Aquesta setmana el nou equip de govern d'ERC va determinar que s'havia de restituir en compliment de l'acord de ple que va aprovar, amb la majoria de les forces polítiques que hi havia llavors, que es dugués a terme aquesta acció.



Una pancarta polèmica

La matinada del 14 de febrer algú va pintar de negre 'presos polítics'. Des que es va penjar per primera vegada, a finals del 2017, la pancarta ha anat acumulant una història rocambolesca, amb successius episodis d'atacs, pintades, trencadisses i inclús un robatori. Per atansar-s'hi, s'han utilitzat cadires, taules, escales, i inclús un pal a l'extrem del qual hi ha un objecte tallant o un pinzell per sucar-hi pintura.

Després dels primers atacs, l'Ajuntament de Blanes va decidir posar-los les coses més difícils als qui s'entretenien a fer aquestes accions. Per això, segons informa en un comunicat, es va construir una estructura de fusta per suportar la pancarta, hissant-la encara més a munt, a la segona planta, per dificultar que s'hi pogués accedir tant fàcilment com quan estava penjada al balcó principal del primer pis.

L'estratègia, però, no va servir de res, i novament es van anar succeint els actes vandàlics fins a culminar amb la darrera pintada que va provocar que només es llegeixi el què es veu ara: 'Llibertat'.

Després d'aquesta restitució, l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ja ha avançat que qualsevol nova acció que es vulgui tirar endavant al consistori a escala nacional haurà d'assolir la majoria necessària al ple de l'Ajuntament de Blanes per aprovar-ho en sessió plenària.