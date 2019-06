La CUP admet haver convocat els seus afins per assistir al ple de Santa Coloma

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Santa Coloma de Farners va reconèixer dimecres en un comunicat haver organitzat una convocatòria per tal que els seus afins assistissin al Ple d'Investidura del passat 15 de juny: «No vam ser els únics que vam convocar gent al ple, hi havia altres convocatòries d'altres partits», van assegurar.

El comunicat reforça els arguments dels socialistes, que en diversos mitjans han denunciat la pressió a la qual van ser sotmesos durant el primer ple, presidit per la mesa d'edat -les edils de major i menor edat, ambdues de la CUP. El comunicat també ressalta l'èxit de la convocatòria, i afirma que «va superar totes les previsions».

Els cupaires atribueixen aquest fet al «gran descontentament» que va generar l'acord de govern entre els Independents de Santa Coloma (ISC), Junts per Santa Coloma (JxCat) i el Partit Socialista (PSC) i afirmen que «altres partits i entitats» també van convocar la gent a la sessió.

Els assemblearis acusen els mitjans de comunicació de «manipular» talls de veu i «alterar» la realitat del desenvolupament del ple: «Donen a entendre situacions que no van anar com es relaten», s'afirma en un dels punts de l'escrit.

Finalment, el partit critica el funcionament dels pactes electorals i demana una «democràcia més directa»: «El que ha succeït posa en evidència les limitacions del funcionament partidista», conclouen.



Els fets

Dissabte 15 de juny els edils escollits en les darreres eleccions municipals es van reunir en el ple d'investidura per decidir qui seria l'alcalde de la capital selvatana. Tal com s'havia anunciat, Susagna Riera (JxCat) tenia el suport dels Independents i dels socialistes per formar govern i esdevenir la primera alcaldessa del municipi amb un pacte no independentista. A l'hora del ple, un centenar de persones van començar a propiciar insults i crits als regidors amb frases com:«No al pacte del 155».

Davant aquest rebombori, el ple es va suspendre i es va posposar fins a les 22 hores. En aquell moment, es va filtrar que el president de la Generalitat, Quim Torra, havia trucat a JxCat per tal que formulessin un pacte amb els Republicans.

Dit i fet, 15 minuts abans del segon ple, ambdues formacions -JxCat i ERC- van confirmar que havien arribat a un acord de govern on compartirien l'alcaldia i que enviava els socialistes de cop a les cadires de l'oposició. En el discurs d'investidura, Susagna Riera (JxCat) -ja amb el bastó de comandament- va dir que era «el millor acord per al poble».