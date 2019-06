Detingut a Lloret un narco eslovè buscat per França

La Policia Nacional ha detingut a Lloret de Mar un fugitiu eslovè buscat per França per presumptament formar part d'un entramat criminal que traficava amb drogues entre Espanya i els Països Baixos, via França i Alemanya.

Segons han informat en un comunicat, les autoritats franceses havien emès contra ell una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) pels delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.

Els investigadors van descobrir que el fugitiu estava amagat a la zona de Lloret de Mar i que utilitzava una motocicleta de color blau, amb matrícula eslovena, per desplaçar-se.

A partir d'aquest moment, van establir un dispositiu policial als voltants de Lloret, que va finalitzar amb la localització i detenció del fugitiu al barri de Canyelles.

Se'l buscava com membre d'un grup criminal dirigit per un ciutadà alemany pel qual operava com proveïdor de substàncies estupefaents, entre el 2016 i 2018, i també es dedicava a l'obtenció de documentació falsa i a l'organització de transaccions monetàries.

A més, organitzava entrega de droga entre Espanya i els Països Baixos donant ordres sobre les dates de sortida i llocs on es durien a terme les entrega.