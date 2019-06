Els fets de Santa Coloma de Farners

Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació van farcits dels «fets de Santa Coloma», és a dir, l'espectacle que es va produir el dissabte 15 de juny, el dia de la formació dels nous ajuntaments democràtics, un espectacle ben lamentable que fa allunyar la ciutadania dels seus representants municipals. En unes eleccions municipals, pot passar de tot quan arriba l'hora d'escollir alcaldessa o alcalde. A voltes, hi ha elements externs que volen marcar un guió; a voltes, la manca d'empatia o els egos personals entre candidats també hi juguen la seva part. Ho puc dir per experiència pròpia i els asseguro que no és gens agradable quan t'hi trobes.

Si ens cenyim al ple de Santa Coloma, la mesa d'edat, en principi, és l'encarregada de portar el ple d'investidura, però tal com va anar la cosa, crec que quelcom va fallar. No sé si les «orbes» presents varen influir-hi.

Han dit, diuen i diran que el pacte estava fet, que tothom va portar els seus al ple i que el president Torra va dir la seva. Si això és com s'ha dit, hi haurà maldecaps per a tothom i aquests no s'esborren així com així.

Ser alcaldessa o alcalde de poble ja comporta un estrès. Imagineu-vos, doncs, ser president de tots els catalans. No cal dir que, quan estàs desenvolupant un càrrec públic, ets receptor d'influxos positius i negatius que cal assumir amb totes les seves conseqüències i aquestes perduren en el temps, danyant, com no, també la família i el seu entorn proper.

Sobre el president Torra i altres mandataris, si teniu ocasió, mireu-vos el llibre El rostro i la personalitat d'en Julián Gabarre i quedareu esparverats en les seves similituds.

Com a selvatà, desitjo que a Santa Coloma tot torni a la normalitat, que no hi hagi enfrontaments; això mal beneficia les «orbes» de colors negatius.

I que la nova alcaldessa i el seu equip de govern tinguin un quadrienni ple d'encerts.

Per cert, com a portaveu del grup municipal PAU, ens ha dolgut molt que les visites oficials dels presidents Puigdemont i Torra al meu poble, Anglès, ens hagin deixat de racó; és un menyspreu també envers els nostres electors. Estem en un temps que cal aprofitar totes les sinergies positives.