Blanes ja té cartipàs municipal: Esquerra gestionarà seguretat i els Comuns, turisme

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC), va presentar ahir el cartipàs municipal. En una roda de premsa conjunta amb el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell, van explicar com queden repartides les regidories del consistori. Canosa gestionarà els cossos de la Policia Local i Protecció Civil i el seu soci de govern, Urgell (Blanes En Comú-Podem) assumirà les àrees de Turisme, Promoció de la Ciutat, Comerç i Empresa i Mobilitat.

Així es va anunciar en la presentació del cartipàs entre les dues forces que formaran el govern de la ciutat, amb un total de deu regidors. A més, els republicans també s'encarregaran d'Educació, Hisenda, Salut, Medi Ambient i algunes àrees de Cultura. D'altra banda, els comuns també tindran Urbanisme, Acció Social, Igualtat, Participació Ciutadana, Esports i Joventut. Marina Vall-Llosada també serà tinenta d'alcalde i portarà les àrees de Salut, Medi Ambient i Protecció i Benestar dels Animals. Albert Sanz portarà el gabinet d'alcaldia, Cultura i Festes, l'arxiu, la biblioteca, la ràdio i l'oficina de català. Per últim, Carlos Garzón portarà Hisenda i Recursos Humans.

La regidora dels comuns, Rosa Aladern també serà tinenta d'alcalde i assumirà les àrees d'Enginyeria, Urbanisme, Obra Pública i gestionarà els serveis de recollida d'escombraries, que està subcontractat a Nora. Marian Anguita s'encarregarà d'Acció Social i Igualtat, Pere Lopera portarà Participació Ciutadana, Esports i Brigades. Per últim, l'últim dels regidors comuns, Miky Corregidor, serà el responsable de Joventut, Nova ciutadania i Solidaritat.



ERC manté el mateix acord

Canosa va detallar que tot i les «desavinences» amb els comuns per les negociacions en la investidura, «no ens han fet desviar del pacte inicial». La intenció dels republicans sempre ha estat un govern conjunt entre republicans i comuns. Per la seva banda, el líder dels comuns, Jordi Urgell, va lamentar que el PSC «no s'hagi pogut sumar al govern» i va reiterar que la seva formació mantindrà «la porta oberta» per tal que se sumin al pacte -els socialistes van donar suport als comuns per intentar la seva investidura.

Urgell va assegurar que van entrar al govern «per responsabilitat i per canviar les coses». L'alcalde va garantir que l'acord del govern municipal «és un pacte viu» i que en qualsevol moment es pot canviar per tal d'«adaptar-se a les necessitats del poble». El cartipàs es farà oficial després de la seva aprovació en el plenari, el dilluns 1 de juliol.



L'autopista C-32

El consistori anunciarà un posicionament institucional en contra de la prolongació de la C-32 que preveu unir Tordera amb Lloret de Mar, així ho van manifestar ahir les dues formacions. Dins dels acords de govern també hi ha la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de permetre que les entitats puguin participar amb un major pes al plenari municipal, una de les demandes que van fer els comuns en campanya.