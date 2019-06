una atracció turística Es consolida la situació immobiliària a la Costa Brava

? Un estudi presentat per l'Associació de Promotors de Catalunya sobre la Costa Brava constata que l'oferta d'habitatge és majoritàriament d'ús plurifamiliar; que gairebé no hi ha oferta d'habitatge nou en primera línia de mar i que en segona augmenta l'habitatge usat. Pel que fa a la demanda, predomina el turisme nacional, sobretot a la Costa Brava, que queda més pròxima a Barcelona i també a la Selva. El gruix de turisme internacional, el que concentra un major percentatge, recau en la Costa Brava del Baix i l'Alt Empordà. En aquestes zones també hi ha un repunt de turisme de més poder adquisitiu; no és d'estranyar tenint en compte la concentració d'hotels de luxe en aquella zona.