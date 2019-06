Nit de Revetlla reivindicativa a Blanes amb manifestos dels organitzadors i de la plataforma Aturem la C-32.

El CAU i Diables van agrair al nou equip de govern que s'hagi pogut fer la revetlla, però també reclamen resolucions. La plataforma per la seva banda, va demanar una declaració pública institucional per aturar les obres de la C--32.

Habitualment la Nit de la revetlla de Sant Joan a Blanes acostuma a incloure reivindicacions relacionades amb l'àmbit polític. Aquest 2019 n'hi van haver dues, expressades en forma de lectura de manifestos.

El primer. com informa l'ajuntament en un comunicat, va anar a càrrec de les dues principals entitats organitzadores de la festa: l'Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa i la Colla de Diables Sa Forcanera.

En representació d'elles van pujar dalt l'escenari tres joves per llegir el manifest on primer es recordava tot el què ha passat les darreres setmanes en relació a la negativa de fer la revetlla al Passeig de Mar i traslladar-la a la Plaça dels Països Catalans.

El manifest remarca: "Com hem comprovat des de fa temps en altres activitats organitzades per les entitats juvenils, va quedar palès que l'Ajuntament (siguin polítics i/o tècnics) no està per la labor per vetllar per un Blanes del poble i per al poble". En aquest sentit, es retreu a l'anterior govern municipal l'escàs suport rebut.

Els joves reclamen un canvi d'actitud general de l'Ajuntament i també critiquen l'actitud d'alguns tècnics municipals: "Tenim clar, però, que el problema no rau només en l'àmbit polític: alguns dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament han demostrat poc interès i implicació perquè Blanes funcioni".

En aquest darrer sentit, el manifest es refereix a anteriors situacions de conflicte d'activitats dels i pels joves: l'Espai Morralla, la festa del Carnaval, el Casal d'Estiu del CAU, així com les condicions en què es troben els locals socials.



Obres C-32

Si els joves van intervenir tot just abans que comencés el concert, quan aquest es va acabar va arribar el moment de la lectura de l'altra manifest reivindicatiu de la nit.

Un dels portaveus de la Plataforma Aturem la C-32, Jordi Gaitán, es va encarregar de recordar com està la situació actualment, mentre l'escenari l'ocupava de fit a fit una gran pancarta amb el lema "Aturem la C-32. Alternatives si !" i sonava com a preàmbul l'ensordidor soroll de les serres a motor quan talen arbres.

Jordi Gaitán va recordar el què durant aquestes darreres setmanes està remarcant constantment la plataforma a través d'accions reivindicatives: ja hi ha 5.000 arbres talats als boscos del Vilar de Blanes i Sant Pere de Lloret per la construcció de la perllongació de l'autopista.

Tot seguit, es va adreçar al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet: "A tu que t'agrada tan córrer i que fas tuits a les xarxes d'amor a la natura (...) perquè caram tens tanta pressa ?! (...) És vergonyós veure com tu també, com en Santi Vila, et plegues a Abertis i el tito Floren, que veuen patir el negoci dels peatges que s'acaba el 2021".

Respecte el posicionament expressat pel nou equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i Blanes En Comú Podem –que han inclòs al pacte de govern una posicionament en contra del projecte-, des de la plataforma se'ls ho agraeix, però també es fa una petició: "Gràcies per posicionar-vos tan clarament en contra del projecte. Us seguim necessitant. Necessitem perquè estem en emergència, però no emergència climàtica, en emergència vital ! (...) Us demanem una declaració pública exigint l'aturada immediata i indefinida de les obres".

Per últim, des del manifest hi havia un missatge directe envers la ciutadania de Blanes i els joves que organitzaven la revetlla de Sant Joan: "Blanes, vine al bosc, passeja-hi, defensa'l, emboscat, atura tales. És fàcil, només has de venir una estona pels camins i pistes i ens trobaràs. Joves de Blanes, són els vostres boscos! Ajudeu-los ! Que la indignació us faci actives".