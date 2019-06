El CEAB cerca mecenes per iniciar un estudi sobre els deserts marins

El Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) ha posat en marxa una campanya de micromecenatge amb l'objectiu de finançar una investigació que permeti fer un seguiment de la desertificació dels oceans. L'entitat descriu els deserts submarins com el resultat de la desaparició dels boscos d'algues que cobreixen les roques del litoral.

Els científics de l'ens posen de manifest que aquest fenomen no només succeeix al Mediterrani, sinó que està passant arreu del món, on el conjunt de natura del litoral submarí queda substituït per roca nua. El CEAB alerta que aquests fets repercuteixen greument la biodiversitat, especialment la qualitat de les aigües i la viabilitat dels recursos marins.

Per això s'han proposat estudiar els blancalls d'arreu del planeta en una investigació a escala internacional. En un comunicat, l'entitat expressa que la recerca científica és imprescindible per estudiar l'afectació d'aquest fenomen: «Poder localitzar i poder fer un seguiment adequat dels deserts submarins és imprescindible si es volen trobar solucions que permetin garantir la viabilitat dels recursos submarins i conservar la salut dels oceans».

Per portar a terme la investigació, els científics utilitzen drons aeris i submergibles. D'aquesta manera poden afrontar les dificultats d'accedir al terreny. Per això, els diners recaptats serviran per finançar el material dels investigadors. Una part del pressupost es destinarà per adquirir un dron aeri i crear una pàgina web.



Una xarxa altruista

Des del CEAB apunten que moltes entitats col·laboraran amb la investigació de manera altruista i paral·lelament al projecte s'ha creat una xarxa internacional que agrupa entitats de recerca científica, universitats i associacions de tots els continents.

«Obtenir recursos per dotar de material i formació a clubs d'immersió i altres associacions és la garantia de poder fer un seguiment exhaustiu dels deserts submarins que ens permeti quina és la seva dinàmica i què podem fer per aturar la seva expansió», va remarcar Joan Boada, investigador del CEAB i responsable del projecte. Boada va subratllar la necessitat d'adquirir el material adequat: «Arribar al màxim nombre de gent és clau i per això el material és tan rellevant».



Les fases del projecte

El projecte s'anomenarà «Descobrint els deserts submarins» i es dividirà en tres fases. La primera fase serà de descobriment, on l'equip de científics se centrarà en descobrir els deserts que s'amaguen sota la superfície i entendre per què i com apareixen. Per portar a terme aquesta fase, els equips de busseig faran immersions i s'utilitzaran drons aeris i subaquàtics.

La segona fase, la de seguiment, consistirà a marcar els blancalls descoberts per tal d'estudiar-ne l'evolució. Els experts apunten que aquest procés és bàsic perquè els deserts no són estàtics i s'expandeixen.

La darrera fase estudiarà les solucions que es poden aplicar per combatre la desertització submarina. En aquest termini també s'elaboraran propostes de gestió mediambiental per tal de recuperar els boscos submarins que els experts apunten que ja s'han perdut.



L'origen de la desertització

Els experts apunten que l'origen de la desertització rau en l'efecte combinat de la pesca excessiva que pateixen els depredadors marins, juntament amb l'amenaça de l'escalfament global.

Des del CEAB alerten que tot plegat és un peix que es menja la cua: L'increment de deserts submarins fa disminuir la capacitat natural que tenen els oceans per esmorteir els efectes del canvi climàtic. Un fet que genera l'aparició d'espècies invasores i perjudica, per exemple, les garotes.