Detenen un home a Hostalric per un delicte de violència de gènere

La Policia Local d'Hostalric va detenir divendres passat un home per un presumpte delicte de violència de gènere.

Segons va explicar ahir l'Ajuntament del municipi en un comunicat emès a les xarxes socials, els fets es van produir el mateix divendres quan la Policia Local va rebre un requeriment per un possible cas de violència de gènere. Seguidament, una patrulla es va desplaçar fins al lloc dels fets i es va detenir el presumpte autor, del qual no han transcendit més dades.

Tal com apunta l'escrit, la Policia Local va atendre a la víctima i li va prendre declaració. Posteriorment, els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners se'n van fer càrrec de les diligències judicials. Finalment, el consistori va agrair la col·laboració i coordinació de totes les forces policials que van permetre efectuar la detenció del sospitós.