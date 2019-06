Els empresaris de Lloret participen en un fòrum de turisme a Hèlsinki

L'agrupació d'empresaris lloretenca Lloret Convention Bureau -una divisió de Lloret Turisme- es va desplaçar a Hèlsinki per participar en el fòrum internacional de turisme The Meeting Space.

Segons el consistori de Lloret, allà l'ens es va reunir amb una setantena de professionals del turisme, principalment d'origen britànic i alemany, amb l'objectiu de presentar-los l'oferta especialitzada del turisme de reunions que ofereix el territori lloretenc.

La directora de l'entitat, Montse Belisario, va valorar positivament l'experiència: «Estem participant en accions promocionals que ens estan acostant als nostres mercats estratègics». L'empresària també va destacar que els principals objectius de l'ens passen per conquerir el mercat anglosaxó, germànic i espanyol. Per aquest motiu, es desplaçaran a França per presentar l'oferta lloretenca al mercat gal·lès.