Revetlla reivindicativa a Blanes per demanar l'aturada de les obres de la C-32

La Nit de la Revetlla de Sant Joan a Blanes acostuma a incloure reivindicacions relacionades amb l'àmbit polític. Enguany, un dels portaveus de la Plataforma Aturem la C-32, Jordi Gaitán, va recordar que les obres per l'allargament de la C-32 ja han començat. Gaitán va manifestar que durant aquestes darreres setmanes s'han talat 5.000 arbres als boscos del Vilar de Blanes i Sant Pere de Lloret per la construcció de la perllongació de l'autopista. Tot i això, l'activista va agrair el posicionament institucional de l'Ajuntament en contra de les obres: «Gràcies per posicionar-vos tan clarament en contra del projecte. Us seguim necessitant».

Els joves del municipi -encapçalats per l'Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa i la Colla de Diables Sa Forcanera- van reclamar al Consistori més participació per tal de tirar endavant les propostes per realitzar activitats populars: «Com hem comprovat des de fa temps en altres activitats organitzades per les entitats juvenils, queda clar que l'Ajuntament no està per la labor de vetllar per un Blanes del poble i per al poble».