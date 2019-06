Un incendi forestal a la urbanització de Rocagrossa de Lloret provoca un ensurt

Ensurt a la urbanització de Lloret de Mar. Ahir s'hi va declarar un incendi forestal que va destrossar 1,5 hectàrees de massa forestal d'un turó d'aquesta àrea residencial. Malgrat tot, no es va haver de desallotjar la zona, ja que en aquest punt no hi havia cases i les flames tampoc amenaçaven els edificis adjacents.

Aquest és el primer incendi forestal d'importància a la província de Girona des de l'inici de la campanya forestal -que va començar el 15 de juny. Durant tot el dia els Bombers van estar treballant a la zona i a primera hora de la tarda ja es va donar per controlat el foc. Segons els Agents Rurals, les flames van cremar 1,5 hectàrees d'una superfície amb pi pinyoner, pinastre, suro i alzina. Els Agents Rurals després que els Bombers donessin l'incendi per controlat ja van perimetrar la zona afectada per tal de determinar-ne la superfície i investigar les causes.



Molts mitjans treballant-hi

A l'extinció de l'incendi s'hi van arribar a destinar sis mitjans aeris i 15 dotacions terrestres dels Bombers així com membres de l'ADF Selva Marítima - Lloret i Protecció Civil de Lloret. Els efectius dels Bombers van anar disminuint al llarg del dia a mesura que l'incendi es va donar per controlat i durant la tarda es va remullar tota la zona afectada amb l'objectiu de donar l'incendi per extingit el més aviat possible.

Gràcies al poc vent que bufava -una marinada suau- això va ajudar els efectius a poder controlar amb més rapidesa un incendi, que va baixar d'intensitat. El foc va començar a prop del carrer Riu Muga amb cruïlla al carrer de Llevanant pels volts de dos quarts d'onze del matí a la urbanització de Rocagrossa de Lloret de Mar.

Una àrea residencial que es pot veure des de diversos punts del municipi i el fum que sortia del turó va ser avistat per a molts curiosos i ciutadans de la zona que van alertar els efectius d'emergències de la columna de fum. Malgrat l'espectacularitat dels fets, no es van haver de lamentar ferits.

Aquest incendi es va produir en una zona on no hi ha massa activitat humana i de seguida va agafar el turó en dues vessants. A la part esquerra, el flanc es va donar per controlat molt més ràpidament i el dret és on els efectius hi van haver d'esmerar més esforços al llarg de la jornada.

Va cremar superfície boscosa on hi ha sobretot pi pinyoner, pinastre, suro i alzina.

Aquest incendi arriba després d'una Revetlla de Sant Joan tranquil·la pel que fa a incendis forestals. Però en una jornada amb altes temperatures i un dia molt assolellat. Aquesta situació, sumada a l'onada de calor, va fer que s'hagués d'estar alerta al llarg de tot el dia perquè no es produís cap tipus de revifada a la zona.

A darrera hora de la tarda, els Bombers encara no havien aconseguit extingir les flames. Les fonts consultades van assegurar que el foc estava estabilitzat i a punt de ser controlat. Malgrat tot, les tasques per apagar l'incendi hauran de prosseguir al llarg d'avui per tal d'eliminar completament les flames. Els Bombers alerten que davant l'estat dels boscos i l'onada de calor, cal extremar la precaució.