Més efectius policials per controlar la Zona d'Oci Nocturn de Blanes

Més efectius policials a Blanes per controlar la zona d'oci nocturn i fer complir les ordenances de la via pública aquest estiu. Des de divendres passat, la població compta amb 45 agents més de Mossos d'Esquadra i es preveu que el Departament d'Interior hi destini també unitats de l'Àrea de Brigada Mobil (Brimo o antiavalots) a la zona dels Pins. Així ho va anunciar l'Ajuntament d'aquesta localitat ahir dimarts durant una reunió amb tots els sectors implicats de l'oci i veïns. Segons l'equip de govern, es vol iniciar un camí per posar fi als "problemes de seguretat i incivisme" a aquesta zona.

La trobada la van encapçalar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell, amb representació de totes les parts afectades per aquesta problemàtica. Així, hi van assistir la Policia Local de Blanes amb el seu inspector en cap, Joan Garcia, i el sergent Francisco Javier Jarillo; l'inspector en cap de l'ABP de la Selva Litoral amb seu a Blanes, David Castro; les associacions de veïns d'Els Pins i la Plantera, amb les respectives presidentes, Rosa Arnau i Antònia Coll; i dos representants de la plataforma Per uns Barris més segurs, Paco Gallego i Rafael Arroyo. També van participar Francisco Sánchez i Juan Sánchez, de la discoteca Arena.

Al principi de la reunió, l'alcalde de Blanes va remarcar que l'objectiu de la convocatòria "no era intercanviar retrets els uns als altres, ni estigmatitzar ningú" tot buscant culpables. Canosa va explicar que, davant el problema de "seguretat greu" que s'està produint entre Els Pins i La Plantera, calia "sumar esforços" per trobar, entre tots, la millor solució a un conflicte que s'arrossega des de fa més d'una dècada.

D'altra banda, el batlle va afirmar que hi ha el compromís de reforçar els efectius policials. I va avançar que des del passat divendres la seguretat a Blanes s'ha vist incrementada amb el reforç d'estiu dels Mossos d'Esquadra amb 45 agents més (34 estan en pràctiques i la resta estan en destinació de mobilitat estiuenca). A banda d'aquest increment, la Conselleria d'Interior també ha confirmat que hi haurà dotacions de la Unitat Brigada Mòbil (Brimo o antiavalots) - a la zona dels Pins durant l'estiu.

Durant poc més d'una hora es van estar tractant diverses propostes i, finalment, el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell, va tancar la trobada amb el compromís de fer una segona reunió el més aviat possible per concretar les mesures a executar.



Fer complir les ordenances

També s'augmentaran els esforços per fer complir les normatives de la via pública, sobretot l'ordenança de civisme i convivència ciutadana, on s'inclouen sancions pel consum de begudes alcohòliques al carrer, l'alteració del descans dels veïns o per orinar a la via pública, entre d'altres. En els últims anys, la Policia Local de Blanes ha aixecat una mitjana de 800 actes anuals per incompliments d'aquestes ordenances. La idea és que, a partir d'ara, s'intensificaran els esforços per "per ser més implacables amb aquells que no la compleixin".

Totes les parts presents a la reunió van veure amb bons ulls les mesures plantejades tot i que també van coincidir que caldrà fer-ne un seguiment en la propera trobada. Des de la plataforma Per uns barris més segurs van anunciar que faran un pas enrere i aturaran les accions endegades fins ara tot i que seguiran de prop l'evolució de la situació.

Per últim, el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell, va concloure que els propers passos a seguir seran reunir-se amb els representants dels dos cossos policials i tractar la qüestió amb la resta de membres de l'equip de govern per valorar les opcions. També va avançar que s'informarà en un acte públic d'aquestes mesures. Finalment, l'alcalde es va comprometre a comptar amb totes les parts implicades a l'hora de tirar endavant les mesures.