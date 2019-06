Blanes reforçarà la seguretat per controlar les zones d'oci nocturn

El consistori de Blanes reforçarà la zona d'oci nocturn de cara a la temporada d'estiu. Així ho va comunicar ahir l'ens municipal després que dimarts se celebrés una trobada entre tots els actors implicats en el conflicte -tots els sectors implicats de l'oci i veïns.

Des de divendres passat, la població compta amb 45 agents més de Mossos d'Esquadra i es preveu que el Departament d'Interior hi destini també unitats de l'Àrea de Brigada Mobil (Brimo o antiavalots) a la zona dels Pins. Així ho va anunciar el consistori: «Es vol iniciar un camí per posar fi als problemes de seguretat i incivisme a aquesta zona». La trobada la van encapçalar l'alcalde, Àngel Canosa (ERC), i el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell (Blanes EnComú-Podem), amb representació de totes les parts afectades per aquesta problemàtica.

També hi van assistir la Policia Local de Blanes amb el seu inspector en cap, Joan Garcia, i el sergent Francisco Javier Jarillo; l'inspector en cap de l'ABP de la Selva Litoral amb seu a Blanes, David Castro; les associacions de veïns dels Pins i la Plantera, amb les respectives presidentes, Rosa Arnau i Antònia Coll; i dos representants de la plataforma Per uns Barris més segurs, Paco Gallego i Rafael Arroyo. També van participar Francisco Sánchez i Juan Sánchez, de la discoteca Arena.



Un problema que s'allarga

Canosa va remarcar que davant el problema de «seguretat greu» que s'està produint entre Els Pins i La Plantera, calia «sumar esforços» per trobar, entre tots, la millor solució a un conflicte que s'arrossega des de fa més d'una dècada. El batlle va avançar que des del passat divendres la seguretat a Blanes s'ha vist incrementada amb el reforç d'estiu dels Mossos d'Esquadra amb 45 agents més. A banda d'aquest increment, la Conselleria d'Interior també ha confirmat que hi haurà dotacions de la Unitat Brigada Mòbil (Brimo o antiavalots) a la zona dels Pins durant l'estiu.

Per la seva banda, Jordi Urgell, va tancar la trobada amb el compromís de fer una segona reunió el més aviat possible per concretar les mesures a executar. Pel que fa al decret que es va aprovar in extremis en el darrer mandat -que implica que les discoteques hagin de tancar dues hores abans del seu horari habitual- Canosa va expressar que el consistori està estudiant la possibilitat de modificar-lo: «O bé el modificarem o en farem un altre un cop hàgim mantingut la segona reunió amb la comitiva policial per acabar d'estudiar les mesures de seguretat». En aquest sentit, les presidentes de les associacions de veïns dels Pins i La Plantera, Rosa Ribarnau i Antònia Coll, van valorar positivament la trobada.

Coll va destacar que el creixent malestar dels darrers mesos en part va ser motivat pel veto horari. Els veïns creuen que el reforç de la seguretat i les propostes que es van fer durant la trobada poden pal·liar l'incivisme i el vandalisme de la gent: «La discoteca al final és un negoci, i si els retallen l'horari, és lògic que no vulguin posar un autobús que acompanyi els joves fins a l'estació», va apuntar. Per la seva banda, Ribarnau va afegir que la reunió va ser «una presa de contacte» i «un vot de confiança».

Des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de la Restauració i Musicals (Fecasarm) van destacar que el local d'oci Arena estaria disposat a reprendre el servei d'autobús gratuït en cas que el consistori modifiqui el decret que imposa un veto horari als locals d'oci nocturn. Així ho va explicar el president de l'ens, Joaquim Boades: «Sense modificar l'horari no es pot posar l'autobús». Boades es va mostrar prudent però a la vegada satisfet pel resultat de la primera reunió: «Va quedar molt clar que els problemes no són imputables a la discoteca».