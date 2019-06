La CUP exigeix l'aturada de les obres de la C-32 a la Selva per retirar els arbres talats: "Estan creant un polvorí"

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha reclamat aquest dijous a la Generalitat que ordeni la paralització de les obres d'ampliació de la carretera C-32 al seu pas per la comarca de la Selva per tal de retirar els arbres talats que han generat els treballs que s'estan fent a la via.

"Estan creant un polvorí. Fa més de deu dies que hi ha restes de tala de boscos", ha advertit al ple del Parlament, on ha recordat l'onada de calor que viu el país i el risc d'incendis com el que crema entre la Ribera d'Ebre i el Segrià. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, li ha respost que si no s'han pogut retirar els arbres ha estat per les "protestes" de grups ecologistes.