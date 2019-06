Un petard podria ser la causa de l'incendi de Lloret

Un coet de la revetlla de Sant Joan podria ser la causa de l'incendi forestal que dimarts va cremar 1,5 hectàrees a Lloret de Mar. El cap de Protecció Civil, Felip Carbonell, va explicar en unes declaracions recollides per Nova Ràdio Lloret que els Agents Rurals han obert una investigació per determinar la causa exacta del foc però tot apunta a un coet llançat per algú la nit de Sant Joan.

El cap de Protecció Civil va insistir en la necessitat de tenir seny i assegurar-se que es llancen els petards en llocs segurs. En aquest sentit, Felip Carbonell va recordar que un coet «no sabem on va a parar i a vegades, a l'exposició del sol, pot encendre's fins a tres dies després d'haver-lo llançat».

Els veïns de la zona van ser els qui van avisar els cossos de seguretat en adonar-se que hi havia un incendi al turó de la urbanització Roca Grossa. El foc va cremar una zona de pins i alzines d'una extensió d'una desena de camps de futbol. Les flames van afectar espècies de pi pinyoner, pinastre, suro i alzines.



Els efectius

Una quinzena de dotacions terrestres i sis mitjans aeris, de Bombers, Protecció Civil, Agents Forestals i ADF, van treballar dimarts en les tasques d'extinció del foc, que a dos quarts de dues del migdia es va donar per estabilitzat. Les tasques, però, segueixen per remullar bé la zona i assegurar que no es torna a revifar el foc.

Felip Carbonell va valorar positivament la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i va assegurar que el control de l'incendi es va poder fer de pressa i sense danys personals ni materials gràcies, sobretot, a la franja perimetral de seguretat que s'ha fet a les urbanitzacions i que impedeix que el foc arribi a les zones habitades.

Des de les administracions i cossos de seguretat es va demanar màxima precaució als veïns, ja que en el que portem d'any ja s'han cremat més hectàrees que en tot el 2018.

A darrera hora de la tarda, els Bombers i l'ADF Selva Marítima-Lloret encara no havien donat per extingit el foc. Segons les fonts consultades, les flames encara podien revifar: «L'incendi està mort però de moment, fins que no ho digui Bombers, no està extingit». Les mateixes fonts van explicar que la irregularitat del terreny allarga les tasques per assegurar la zona i comprovar definitivament que no hi ha cap risc.