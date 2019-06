Calvet acusa els ecologistes d'impedir la neteja a la C-32

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va reclamar ahir a la Generalitat que ordeni la paralització de les obres d'ampliació de la carretera C-32 al seu pas per la comarca de la Selva per tal de retirar els arbres talats que han generat els treballs que s'estan fent a la via. La parlamentària ho va fer en una interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials.

«Estan creant un polvorí. Fa més de deu dies que hi ha restes de tala de boscos», va advertir al ple del Parlament, on va recordar l'onada de calor que viu el país i el risc d'incendis com el que crema entre la Ribera d'Ebre i el Segrià.



Calvet acusa els ecologistes

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, li va respondre que si no s'han pogut retirar els arbres ha estat per l'acció de grups ecologistes: «Les protestes d'aquests grups estan impedint que es retirin correctament els arbres que s'estan talant», va dir, i va explicar que s'han reprogramat les obres «de manera que ara es prioritza la retirada d'aquests arbres talats en comptes de continuar avançant».

Calvet va negar que s'hagin talat 60.000 exemplars –se'n preveuen tallar 18.000 i replantar-ne 30.000, va puntualitzar– i va defensar que l'obra es va negociar amb ajuntaments de la zona i que no afecta cap espai protegit.

Sànchez li va replicar que «ara resultarà que ara és culpa d'emboscats, que estan fent una lluita per conservar un espai». També va criticar que l'ampliació de la carretera «comporta ingressos cap a una empresa privada», Abertis, i va lamentar que no s'hagi apostat per millorar altres vies com la GI-682.

Per la seva banda, la plataforma Aturem la C-32 va reiterar a través de les xarxes socials que la seva actuació tan sols serveix per aturar la tala d'arbres: «Estem defensant aquests paratges del ciment i endarrerint, només, la tala d'arbres. Hem denunciat l'acumulació de troncs a través dels mitjans i ells en són testimonis». Els ecologistes van afegir: «A nosaltres, Damià Calvet, cap acusació d'endarrerir la retirada de troncs. Prou Mentides!». Membres de la plataforma van criticar «el cinisme» de Calvet: «Que vingui maquinària pesant en un bosc amb aquestes condicions ens sembla una irresponsabilitat. Que no desviï l'atenció davant la imprudència que s'està produint». La plataforma estudiarà denunciar al Conseller per injúries i falsedats.

El rebombori que envolta les obres de la C-32 creix per moments. Fa dies que els activistes de la plataforma Aturem la C-32 alerten del risc d'incendi. Per la seva banda, la Conselleria de Territori va comunicar que l'empresa disposa de 15 dies per retirar els troncs i netejar l'espai. Un fet que, segons els ecologistes, no s'ha produït. La Generalitat ha resolt aquesta setmana deixar sense efecte el primer projecte de l'ampliació de la C-32. Els ecologistes van demanar al TSJC que aturés cautelarment les obres fins que el tribunal no es pronunciï sobre el recurs en contra del projecte.