«No sé per què en Torra va telefonar, però no ho hauria d'haver fet» ia santa coloma de farners

Salvador Balliu (1965) és l'alcalde de Caldes i des de fa sis anys és el president del Consell Comarcal de la Selva -Balliu va ocupar la presidència per primera vegada l'any 2013, quan va esclatar el cas Manga i va caure l'antic president i exalcalde de Sant Hilari, Robert Fauria (CiU). El 2015 va revalidar el càrrec de president -aquest cop gràcies a les urnes- i ara confia allargar el seu mandat quatre anys més.

Com valora els darrers 4 anys de mandat?

Crec que vam fer un cop sobre la taula amb la transparència només entrar. Amb processos de selecció immaculats. El Consell de la Selva és un referent a Catalunya ara i això no era així quan vaig arribar.

Quines tres coses destacaria del seu govern?

L'empresa Nora de serveis mediambientals, que avui en dia fa les escombraries de 22 municipis. Facturava 4 milions i ara en factura 12. És del Consell i de l'Ajuntament de Blanes i ara volem absorbir el tercer soci, Ferrovial. És una empresa modèlica del sector, amb gairebé 100 treballadors. Però també destacaria les neteges de parcel·les, que eren la queixa més gran, i el centre d'animals de Tossa.

Què creu que es podria haver fet millor?

El concurs de menjadors escolars. Vaig entrar el mes de juliol en ple cas de corrupció i em vaig trobar un concurs de menjadors escolars. No hi havia temps de fer un altre concurs i es va tirar pel dret però potser s'havia d'haver fet una altra cosa. S'adjudicava a 8 anys.

Creu que tornarà a ser president del Consell?

A mi m'agradaria continuar. Una cosa és el que crec i l'altra la veritat. Caldrà pactar coses i de moment està tot molt verd. A mi m'agradaria tenir-ho tancat. A nosaltres ens avala la feina ben feta i jo d'aquí a quatre anys segurament no hi seré. El millor que pot passar és que el dia de demà diguin que ho vaig fer bé. Jo m'inclino per repetir el que funciona bé.

Vostè es veu al Parlament de Catalunya en un futur proper?

Em faria il·lusió que comptessin amb mi però la meva prioritat és Caldes. Jo la política no la veig per a tota la vida ni m'hi guanyo la vida. I he vist alcaldes que perden l'alcaldia i ploren perquè no tenen cap ofici i no saben on anar i han de buscar feina. Jo no.

Si revalida mandat, com milloraria la manca d'accés a l'habitatge assequible?

Pel que fa a l'habitatge social, penso que tot ha de tenir un cost. Hi ha empreses constructores que estan disposades a construir si el sòl és barat. Així hi hauria pisos barats. Però també crec que tot ha de tenir un cost i que hi ha gent que aprèn a viure de les subvencions i les ajudes, això no pot ser.

I mesures més concretes?

Doncs sobretot posar el sòl econòmic a disposició dels constructors perquè el preu baixi. Després els ajuntaments es poden implicar comprant habitatge. Però no podem oblidar que l'habitatge és car i al final l'ajuntament no pot salvar el món i el consell tampoc. Al final tothom té les seves necessitats però no pots destinar un pressupost municipal a la compra d'edificis sinó que cal donar les eines per posar-ho fàcil a les empreses.

I respecte a mesures per ajudar la gent gran de les zones rurals?

Actualment ja oferim molts serveis que hem anat implantant. Per exemple, hi ha gent que té dispositius electrònics per detectar si cauen a terra o des del Consell podem enviar una dona a netejar dos cops per setmana o acompanyar-los al metge, etc.

Com va viure el procés d'investidura de Santa Coloma?

Ho vaig viure molt malament. Un ple és una cosa institucional i això va ser una olla de grills i em va saber greu pels regidors que sortien i pels que entraven. Jo penso que ho reconduiran ara. He llegit alguna cosa que el poble va prendre la veu però no, va ser gent influenciada per partits polítics que la van liar i això no podia passar de cap més manera. En aquells moments, la presidenta de la taula hauria d'haver posat ordre en comptes de tirar més gasolina al foc. Això a Caldes no hauria passat.

Si vostè hagués estat en el lloc de la Susagna Riera, què hauria fet?

Mira... Jo quan dono la paraula no la canvio mai. Si jo dic que sí, és si. Si és no, és no.

Encara que el president Quim Torra li hagués trucat?

La meva paraula és meva i de ningú més. No sé per què en Torra va telefonar a Santa Coloma però penso que no ho hauria d'haver fet, per molt Santa Coloma que sigui. Me l'aprecio molt i som amics, però també hi ha gent que s'equivoca.

Com es posiciona pel que fa a les obres de la C-32?

Jo penso que s'ha de fer. Al final hi ha d'haver algú que mani. No he vist mai enlloc una cosa que funcioni que sigui assembleari, al final hi ha d'haver algú que prengui les decisions i Lloret és una potència turística que s'ha de mantenir.

Que l'Ajuntament de Blanes es posicioni en contra, afectarà d'alguna manera?

Blanes és un lloc molt complicat perquè sempre ha estat molt fragmentada políticament. Al final mai s'han decantat pel turisme ni pel tema industrial... S'haurien de centrar primer a desenvolupar el poble.