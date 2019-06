«La sentència serà condemnatòria i la interlocutòria del TS ho deixa claríssim»

Gonzalo Boye (Xile, 1965) és professor de dret penal i forma part de l'equip d'advocats que defensa Carles Puigdemont. El maig del 1996 va ser condemnat a catorze anys de presó per «ajudar» els membres d'ETA que van segrestar Emiliano Revilla i de Diego Prado y Colón de Carvajal. Un cop a la presó, Boye, llicenciat en ciències polítiques i economia, es va matricular a la UNED, i hi va completar la llicenciatura de Dret. El 2002, sis anys després d'ingressar, va ser posat en llibertat. Com que no li van permetre col·legiar-se al Col·legi d'Advocats de Madrid, ho va fer al de Pamplona.

Gonzalo Boye és un personatge digne de protagonitzar una pel·lícula. Té una mirada determinada emmarcada en uns ulls blau cel, l'acompanya una motxilla de la qual no se'n separa gairebé ni per fer una foto i el passat 21 de juny va venir a Blanes a presentar el seu nou llibre: ... Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso (Ed. Roca Libros).

Què trobaran els lectors al llibre?

Bàsicament al llibre he intentat explicar el que he viscut jo els darrers dos anys. Al llibre no hi ha tot el que ha passat del procés, explico més aviat el que jo he viscut i està explicat linealment en el terme de com van succeir les coses mes a mes. Amb què el lector se senti informat en tinc prou.

Com han rebut la darrera interlocutòria del Tribunal Suprem?

Em sembla que la interlocutòria ve a dir tres coses: una és que els condemnaran, i per això no els deixen en llibertat. L'altra, que no els preocupa que vagin a Catalunya per uns mesos. I l'altra, que els importa molt poc el que diguin a les Nacions Unides i a l'estranger, perquè ells faran el que voldran.Al mes de juliol estarem a Estrasburg. No en tinc cap dubte.

Per què va acceptar l'oferta d'entrar en aquest cas?

És un cas que ho té tot. Penso que a qualsevol advocat a qui li agradi fer dret i crear dret ho hauria acceptat. Això ho té tot: vulneració de drets fonamentals, drets humans, drets polítics, drets de les minories, contrast amb la legislació de la Unió Europea, de tot.

Qui li va proposar formar part de l'equip de defensa?

M'ho va plantejar en Jaume Asens, vaig defensar Serret i Comín. A partir d'aquí hem anat avançant i m'he anat coordinant per portar les diferents defenses. El motiva la seva vivència personal a l'hora d'escollir casos?

Em fa ser més descregut, és a dir, m'aproximo a l'aplicació del dret amb menys ingenuïtat, si es pot dir així.

Què creu que passarà amb els exiliats a Bèlgica?

Ara mateix el Tribunal Suprem (TS) està marcant les pautes jurídiques i polítiques. Hem tingut dues resolucions molt importants: quan deneguen la llibertat als presos i quan confirmen el processament de Sarret i Comín. I si tenen alguna cosa en comú les dues interlocutòries és que diuen que els és igual el que passi més enllà dels Pirineus.

Que passarà si la sentència és condemnatòria?

La sentència serà condemnatòria i penso que la interlocutòria del TS ho deixa claríssim. Això serà una alteració del sistema democràtic i de les majories democràtiques. Hi ha una majoria nacional que s'ha imposat sobre una minoria i això vulnera els drets de la UE. Un error gravíssim.

Si s'afegeixen més causes, també defensaria Puigdemont?

Al president el defensaré en tot i no en tinc cap dubte que el perseguiran fins que puguin i amb tot el que pugin.

A vostè qui el contracta, Puigdemont o el partit?

A mi em paguen els meus clients. Quines són les teves fonts? M'empara el secret professional, igual que tu. Ferreras ja ho va provar en el seu dia, jo no puc donar ni donaré dades d'aquesta mena.

S'ha plantejat deixar l'advocacia i entrar a política?

No. A mi m'encanta el que faig. M'encanta el dret.

Es considera oportunista?

Senzillament defenso casos penals. Em dedico al dret penal i exerceixo el dret de defensa, sigui narcotràfic, homicidi, rebel·lió o el que sigui. És difícil ser penalista i no defensar casos relacionats amb delictes.

En el seu cas personal, segueix defensant la seva innocència?

Sí. Segueixo pensant que soc innocent. És la realitat.

Què el motiva a dedicar-se al dret després de passar tants anys a la presó?

Porto una vida que em porta molta tranquil·litat. Tot i que pot ser estressant, faig el que m'agrada. No m'agrada que la gent passi per injustícies i penso que el procés és una injustícia. Això és perillosíssim per a un estat democràtic.

Li agradaria veure la pel·lícula de la seva vida?

Hi ha un documental que van fer uns nois d'una productora. Però penso que la meva vida està a Google i alguns mitjans de comunicació s'encarreguen de recordar-ho cada dia.

Creu que el règim penitenciari d'aïllament s'hauria de modificar a Catalunya?

El primer grau, tal com està estructurat, és una mesura que no compleix amb cap objectiu pel qual la Constitució el preveu: ni rehabilitació ni tractament. És cert que la violència en entorns tancats pot generar la necessitat de mesures ponderades d'elements, inclòs l'aïllament, però no hi pot haver un ús permanent

On veu els espais per generar canvis d'aquesta mena?

Hi ha hagut diverses sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans que no s'han aplicat. Cal canviar l'enteniment de per què serveix la presó i quina funció hauria de tenir. Hi ha gent que ha viscut molts anys en aquesta condició d'aïllament i jo penso que això no serveix per a res.