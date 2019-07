Una avaria deixa sense aigua les cases d'Aiguaviva Parc durant deu hores

Els veïns de la urbanització d'Aiguaviva Parc, a deu quilòmetres del nucli urbà de Vidreres, es van trobar diumenge en plena onada de calor i sense aigua corrent.

Una avaria a la canonada que transporta aigua entre Llagostera i Vidreres va afectar el subministrament d'un centenar de cases. Els fets es van produir a primera hora de diumenge i els residents de la urbanització van recuperar l'aigua a la tarda del mateix dia.

Una de les veïnes afectades, Judit Viñeta, va expressar el seu malestar pels fets: «Hem passat el dia sense aigua corrent, segons diu la Policia Local, ha estat per culpa d'una avaria als pous de la companyia d'aigua». Viñeta va afegir: «Ens sembla inhumà que ens deixin sense aigua en aquests dies de màximes temperatures».



Un incident fortuït

L'alcalde del municipi, Jordi Camps, va expressar en declaracions al Diari de Girona que hi va haver una «avaria fortuïta» a primera hora de diumenge que va tallar el subministrament d'aigua. El mateix Camps va assegurar que ahir el servei estava pràcticament restablert: «Diumenge mateix, en conèixer els fets es va intentar restituir el servei tan aviat com va ser possible, però la calor dificultava que els pous s'omplissin». L'alcalde va apuntar que des de l'Ajuntament treballaran per evitar que es tornin a produir aquests incidents.

D'altra banda, el responsable de l'empresa Rec Madral -encarregada del subministrament-, Marc Mallart, va explicar que el tall es va produir per una avaria mal reparada: «L'Ajuntament està acabant la construcció d'una canonada, i els encarregats de les obres van malmetre, sense voler, la nostra canonada».

Mallart va expressar que la calor va dificultar que els dipòsits d'aigua es tornessin a omplir ràpidament: «Actualment el dipòsit està entre el 30% i el 40%, si plogués s'ompliria ràpid, però l'onada de calor ho ha impedit». Finalment, el tècnic va assegurar que al llarg del dia d'ahir el servei d'aigua quedaria restablert gairebé per complet.