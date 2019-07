Cloenda de les Jornades de la Xarxa de Persones Refugiades i Migrades

El passat cap de setmana Blanes va tancar els actes inclosos en la Quinzena Intercultural 2019, que han tingut lloc al llarg del mes de juny. El darrer ingredient del cicle van ser les Jornades Solidàries que va organitzar com activitats paral·leles la Xarxa Solidària de Persones Refugiades i Migrades.

Les Jornades Solidàries de la xarxa es van tancar amb un Torneig de futbol antirracista que es va allotjar a la pista de jocs esportius del barri de Mas Enlaire, a la plaça 11 de Setembre. Tant dissabte com diumenge es van habilitar taules de recollida d'aliments de llarga duració per a les persones que ocupen l'espai on antigament hi havia Modes Àfrika.

L'ens va fer difusió d'un comunicat de transparència en relació amb les persones que actualment ocupen l'espai on antigament hi havia Modes Àfrika, després que inicialment havien estat a l'esbarjo parroquial. Segons la xarxa, actualment hi ha divuit persones d'origen africà en situacions diverses que s'han trobat en situació de carrer sense papers i que fan ús de l'espai.