El conductor de l'accident de Caldes mor a l'hospital

El conductor de l'accident mortal d'ahir a Caldes de Malavella ha mort aquest migdia a l'hospital de la Vall d'Hebron. I estava ingressat en estat crític des d'ahir.



L'home, de 82 anys, conduïa el cotxe que va xocar contra un camió.



La copilot va perdre la vida en el xoc. La víctima era una veïna de Barcelona de 76 anys.



L'accident de trànsit va tenir lloc, segons informa l'ajuntament de Caldes a Twitter, en un punt negre de la GI-673 i on s'hi hauria de construir una rotonda.





A causa del greu accident a la GI673 a #CaldesdeMalavella, ha mort una persona i una altra ha resultat ferida greu. Lamentem aquest tràgic accident en un punt negre de la xarxa viària que fa massa anys que espera la construcció d'una rotonda per part de la Generalitat.

El sinistre viari mortal va tenir lloc pels volts de les set de la tarda, a l'altura del punt quilomètric 2 d'aquesta carretera que uneix l'autovia A-2 amb el centre de Caldes.Per causes que encara s'estan investigant,A conseqüència de l'impacte, la passatgera davantera del turisme va morir.Es tracta de C.F.E, una dona 76 anys i veïna de Barcelona. D'altra banda, el conductor del turisme va ser traslladat amb helicòpter, en estat crític, a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. On avui ha acabat perdent-hi la vida.El conductor del camióArran de la incidència, es van activar vuit patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra , cinc dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM.Quant a l'afectació viària, la carretera es va tallar en els dos sentits de la marxa i es va reobrir completament 10 minuts abans de les deu de la nit.Amb aquesta, ja sóna les comarques de Girona. Aquí s'hi sumen tant els morts en vies urbanes com interurbanes.