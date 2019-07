La CUP se suma a les accions d'Aturem la C-32 per frenar la tala d'arbres a Blanes

La CUP es va sumar ahir a les accions de la plataforma Aturem la C-32 per frenar la tala d'arbres i l'avenç de les màquines pesants al paratge del Vilar -on s'estan fent els treballs de l'allragament de l'autopista C-32- entre Blanes, Tordera i Lloret de Mar. D'aquesta manera, el partit va estirar més la corda en una situació que cada vegada està més tensionada.

La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Natàlia Sanchez es va incorporar amb el grup d'ecologistes per frenar els avanços de les màquines dels obrers. En total, un grup d'una vintena de persones va aturar les tasques dels treballadors fins que l'arribada dels Mossos d'Esquadra els va dissuadir.

Els ecologistes fa dies que s'organitzen en grups per paralitzar la tala d'arbres i manifesten que les obres implicaran la futura especulació urbanística del litoral. La plataforma defensa que existeix una alternativa viable al projecte de l'autopista -el desdoblament de la N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, que ja es va proposar l'any 2012- i insisteixen que l'acumulació d'arbres i restes vegetals genera un elevat risc d'incendis.

«Volem que el Parlament de Catalunya es posicioni sobre la necessitat de frenar aquest projecte i plantegem que es recuperi l'alternativa més viable, el desdoblament de l'N-II», va insistir Sànchez. La diputada va acusar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, de potenciar els «negocis rodons» de les grans empreses: «El conseller Calvet hauria de vetllar per la protecció dels paratges i la diversitat. En comptes d'això veiem com es potencien els negocis de les grans empreses».



L'altre cara de la moneda

Els treballadors de l'empresa constructora van insistir que compleixen amb tots els requisits legals per treballar i van assegurar: «Avui teníem previst triturar els troncs i les branques per després recollir-les. Però amb ells davant és impossible». Des de Territori sempre han reiterat que l'autopista és necessària per descongestionar el trànsit que existeix actualment en les vies GI-600 i GI-682: «Aquest trànsit és especialment intens durant l'estiu, quan es formen retencions que poden afectar la mobilitat del conjunt de la ciutadania, siguin persones usuàries o no d'aquestes carreteres. A més, la nova infraestructura permetrà reduir el temps de trajecte entre aquestes localitats».



Esperant els tribunals

Ahir també es va celebrar una vista oral en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per abordar la resolució de les mesures cautelars que els ecologistes han requerit per frenar l'avanç de les obres fins que es resolgui el recurs en contra del projecte. La sala no va resoldre ahir la cautelar, però ho farà, presumiblement, en les pròximes hores o dies.

En la vista, els naturalistes van argumentar que els estudis mediambientals presentats per Invicat -propietat d'Abertis i encarregada de l'explotació de la C-32- i la Generalitat no s'ajusten a la llei catalana sobre el canvi climàtic. L'advocat dels naturalistes, Miquel Àngel Pigem, va destacar que si l'alt tribunal català suspèn les obres, això generarà «un trauma a Invicat i la Generalitat pels compromisos econòmics que hi ha en aquesta obra».

Curiosament ahir es va celebrar el cinquantè aniversari de la inauguració de la C-32. El 2 de juliol de 1969, els ministres franquistes Federico Silva Muñoz i Laureano López Rodó van inaugurar el primer tram d'aquesta carretera -entre Montgat i Mataró- que es va convertir en la primera autopista de pagament de l'estat, i en un dels primers trams de l'autopista del Mediterrani. La crònica d'aquest diari fa cinquanta anys recorda com ambdós ministres van recórrer amb cotxe el tram inaugural.

El conveni entre la Generalitat i la concessionària de l'autopista, Abertis, expirarà l'any 2021, per la qual cosa el mateix Estat hauria d'assumir la resta de la inversió que no hagi estat amortitzada a través de trànsit generat. Els ecologistes creuen que aquest cost extraordinari, en cas de produir-se, implicarà que la Generalitat l'acabi assumint o que s'allargui més la concessió.