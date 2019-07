Detenen una activista quan intentava evitar la tala d'arbres per la C-32

Els Mossos d'Esquadra han detingut una activista contrària a l'allargament de la C-32 per atemptat contra agent de l'autoritat. La detenció ha tingut lloc cap a les tres de la tarda a la zona de la depuradora de Lloret de Mar, un dels llocs on s'hi estan talant arbres.

Fa dies que els ecologistes s'organitzen en grups per intentar paralitzar els treballs, emboscant-se i sortint al pas de les màquines. Aquesta tarda, pels voltants de les tres, han fet una nova acció. Quatre persones han entrat dins el perímetre de l'obra i quan els Mossos hi han anat per dissuadir-los, és quan ha tingut lloc la detenció. L'activista, vinculada a la plataforma Aturem la C-32, és una veïna de Lloret de 43 anys. Els agents se l'han endut a comissaria per fer les diligències oportunes, però un cop acabin, deixaran la detenció de la dona sense efecte en espera que el jutjat la citi a declarar.

Els ecologistes fa dies que protesten per intentar frenar la tala d'arbres que s'està fent a la zona, i que forma part dels treballs per l'allargament de la C-32. Dividits en diferents grups, entren al bosc i intenten aturar l'avenç de les màquines. La plataforma Aturem la C-32, contrària a les obres, sosté que el perllongament de l'autopista no és necessari i, a més, alerten que l'acumulació de troncs d'arbres i restes vegetals genera perill d'incendi.

Els activistes protesten contra les tales d'arbres que s'estan fent al paratge del Vilar de Blanes i a la zona de la depuradora de Lloret de Mar. Ha estat aquí, precisament, on ha tingut lloc la detenció. Quatre activistes han entrat dins el perímetre de l'obra i, quan els Mossos d'Esquadra hi han anat per dissuadir-los, han acabat arrestant una dona de 43 anys per atemptat contra agent de l'autoritat.

Els agents s'han endut la dona a comissaria per fer les diligències oportunes. Es preveu que l'activista quedi en llibertat aquest mateix dimecres, i que se li deixi la detenció sense efecte en espera que se la citi a declarar.

Precisament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va celebrar ahir una vista per determinar si atura de manera cautelar les obres d'allargament de la C-32. Qui haurà de resoldre si paralitza o no els treballs, després d'escoltar les diferents parts, és la secció 3a de la sala del contenciós administratiu.