L'oposició de Lloret critica l'augment dels sous del nou equip de govern

El ple de Lloret va aprovar dilluns al vespre les retribucions de l'alcalde, Jaume Dulsat (JxCat) i dels regidors de l'equip de govern -una coalició de JxCat i PSC- en el ple extraordinari celebrat per aprovar el cartipàs municipal.

Per la seva banda, els edils de l'oposició van retreure que els regidors de l'equip de govern s'apugin els sous un 20% respecte del 2015. Junts per Lloret i PSC van respondre que regularitzen la situació dels onze regidors que seran al govern durant els propers quatre anys.

«Han agafat la llei i s'han apujat tot el que els ha permès la llei, un 20% més que l'any passat i clar, és el poble amb la renda per càpita més baixa de catalunya», va expressar el diputat dels comuns, Miguel Gracia, de Lloret En Comú. El de la formació morada va qualificar d'«indignant» la pujada de sou: «No podem fer res més que indignar-nos perquè no han tingut en compte que en un poble així -amb la renda per càpita més baixa de Catalunya- aquesta pujada de sou equival a riure's de la gent».



Les queixes

Dels onze regidors que formen l'equip de govern, tots tindran un increment salarial i una dedicació exclusiva d'entre el 70 i el 90%. El líder d'ERC a l'oposició, Jordi Orobitg va afegir que una altra de les coses més qüestionades és que l'alcalde vol contractar assessors -coneguts com a càrrecs de confiança-: «Per llei hi poden haver fins a onze càrrecs de confiança en un municipi com el nostre, però la política l'han de fer els polítics i no els càrrecs de confiança».

Tots els membres de l'oposició van criticar que les despeses anuals de l'equip de govern s'han incrementat en 100.000 euros anuals. L'alcalde, Jaume Dulsat (JxCat), té una retribució anual de 54.950 euros bruts anuals, el que equival a uns 3.000 euros bruts mensuals. Tot això amb una dedicació exclusiva.