Mor un jove britànic de 19 anys en caure des d'una cinquena planta a Lloret de Mar

Un jove de 19 anys va morir aquest dimarts al matí després de caure des d'una cinquena planta d'un bloc d'apartaments de Lloret de Mar. El noi estava amb uns amics i va perdre l'equilibri, segons els investigadors i, per tant, això els fa pensar que es tracta d'una caiguda accidental. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes estan a càrrec del cas i es descarta que sigui un cas de balconing. El cos va aparèixer a tocar de la piscina però això no seria indicador d'aquesta pràctica, asseguren.

El noi de 19 anys era procedent de la zona de Wokingham -una ciutat a una hora de Londres, situada al comtat de Berkshire- al sud-est d'Anglaterra. Feia uns dies que estava de vacances a Lloret de Mar amb diversos amics. Ell residia als apartaments Rosana i havia fet la reserva a través d'un portal d'internet però aquell dia havia anat al dels seus companys.

En el moment fets, pels volts d'un quart de set del matí, el noi estava amb uns amics al balcó d'un apartament de la cinquena planta del complex Trimar, situat al carrer de Joan Baptista Lambert. Segons les primeres investigacions i pel que van explicar els amics a la policia, el noi es va enfilar en una cadira i, per causes desconegudes, va perdre l'equilibri i va acabar precipitant-se des de la cinquena planta d'aquest edifici i va acabar a tocar de la piscina dels apartaments. Quan els serveis mèdics del SEM van arribar al lloc dels fets, malgrat intentar reanimar-lo, no van poder fer res per salvar-li la vida.

La primera anàlisi forense apunta que el noi presenta cops de la barana de la terrassa i que durant la precipitació, s'hauria colpejat amb la façana abans d'arribar a terra. L'autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense haurà de determinar les causes d'aquest malaurat succés.

A lloc dels fets, a banda del SEM, també hi va treballar la Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d'Esquadra. La policia autonòmica és qui porta la investigació. Pel que fa a la Policia Local, ahir també van estar revisant l'edifici d'apartaments per tal, si és el cas, incoar alguna infracció administrativa en aquest edifici. De moment, però, fins que la investigació de Mossos no conclogui, els agents locals estan a l'espera d'actuar.

Durant el dia d'ahir, els companys que eren amb el jove finat varen declarar a la comissaria dels Mossos per tal de poder reconstruir els fets. Per tal de donar-los tot el suport necessari, es va activar l'assistència psicològica del Dipsalut i també es va informar el consulat britànic dels fets per tal de fer la tramitació necessària.