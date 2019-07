Imatge de la campanya de "Tolerància zero amb les agressions"

Imatge de la campanya de "Tolerància zero amb les agressions" Ajuntament d'Arbúcies

Tres denunciats per tocaments a noies durant les Enramades d'Arbúcies.

L'Ajuntament d'Arbúcies ja s'ha personat com a part acusatòria als jutjats en un dels casos i a partir d'ara ho farà en totes les denúncies per assetjament, agressió o violència masclista al poble.

L'objectiu és "tolerància zero amb les agressions", assegura l'alcalde accidental i tinent d'alcalde, Jaume Salmeron.

Durant la nit del 21 de juny, quan es feia la passada del Castell de les Enramades es van produir els fets.

El primer va ser detectat per la Policia Local de la població durant el ball. Un home va fer tocaments al cul a una menor d'edat. En aquest cas, la policia del municipi ha detingut al presumpte autor dels fets, que ha quedat acusat d'un cas d'assetjament -tocaments-.

Per altra banda, durant la mateixa matinada, una altra jove -major d'edat- va anar a la comissaria de la Policia Local a denunciar que havia patit una situació similar per part d'un altre home. Aquests ja ha estat identificat i el cas està sota investigació.

I finalment, el tercer, seria el cas d'un home que hauria perpetrat assetjament contra tres joves. Aquest també està identificat i la policia resta a l'espera d'acumular totes les denúncies per tal d'acabar d'aclarir els fets.

Per tal de posar fi a aquestes actituds, les àrees d'Igualtat i Atenció a les Persones de l'Ajuntament d'Arbúcies han tancat aquesta setmana el protocol d'actuació davant de denúncies presentades per ciutadanes d'Arbúcies en referència a situacions d'assetjament i/o agressions sexuals, o bé casos on s'ha exercit violència de gènere.

Aquest dimarts el consistori ja es va presentar als jutjats amb el primer cas. Aquest cas és el de la menor d'edat. Com diu Salmeron es tracta de la primera compareixença arrel d'un cas d'assetjament ocorregut en les darreres festes de les Enramades. I per tal de poder erradicar aquestes conductes, el que han fet des del consistori, és parlar amb la família i la jove assetjada per tal de donar-los suport i tots anar a una.

Salmeron insisteix que sempre cal denunciar davant d'aquests casos i quan això es produeixi, s'activarà el protocol. Quan la denúncia arriba a mans dels jutjats de primera instància i instrucció, la Policia Local en rep comunicació.

Amb aquesta informació, l'Ajuntament adreça al jutjat corresponent una circular amb el número d'expedient judicial en la qual es manifesta la voluntat municipal de comparèixer com a part acusatòria. I aquí, es demana explícitament que l'Ajuntament sigui inclòs com a acusació en la causa especificant els canals de comunicació i contacte de l'estructura municipal.

De cara, a la Festa Major i per tal que la gent denunciï si es troba en algun cas d'aquesta tipologia, Jaume Salmeron destaca que es col·locaran punts lila al recinte de les barraques.