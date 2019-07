Acord de JxCat, Independents i PSC per governar al Consell Comarcal de la Selva

L'acord per formar govern al Consell Comarcal de la Selva està pràcticament segellat. Les fonts consultades per Diari de Girona van confirmar ahir que el pacte -tot i no estar signat- està molt avançat i es resoldrà en els pròxims dies.

En total són 33 els membres que componen el consell del proper mandat i queden repartits de la següent manera: 10 consellers de Junts per Catalunya (JxCat); 10 d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); 5 per Independents de la Selva (IdSelva); 4 del Partit Socialista (PSC); 2 d'En Comú-Guanyem; 1 de la CUP; i un de Ciutadans (Cs).

Aquest acord tripartit entre tres de les quatre forces més votades genera un govern ampli -amb 19 dels 17 consellers que marquen la majoria absoluta- i deixa una oposició formada per 14 consellers on la força majoritària serà ERC (10).



Un mandat còmode

L'actual president en funcions i alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ha mostrat en repetides ocasions la seva predisposició a repetir com a president del Consell tot i fer sis anys que ocupa el càrrec -Balliu va ser nomenat president quan va esclatar el Cas Manga.

D'altra banda, les fonts del PSC consultades van assegurar que l'acord «està pràcticament fet». Aquestes mateixes fonts van explicar que volen un repartiment equitatiu dels càrrecs de govern amb el nombre de consellers que aporta cada partit. El ple del consell s'ha convocat per al proper dijous dia 11.

D'altra banda, els republicans repetiran un mandat a l'oposició. Els d'esquerra van expressar que amb una majoria tan clara els reptes de l'oposició són molt limitats. Els de la formació d'Oriol Junqueras confien que els tres grups que formaran el govern generin un debat intern prou ampli dins l'equip de govern que sigui prou fort per qüestionar les decisions. «Tenint en compte el poc marge de maniobra que tenim dins el consell, tan sols ens queda estar atents perquè no es facin coses fora del que és normal», van expressar aquestes fonts.

D'aquí a dos anys caldrà renovar la concessió dels menjadors escolars, un dels fets més polèmics del mandat de Balliu. Tot i això, els republicans van afirmar que la corrupció s'ha deixat enrere: «Els darrers 4 anys ha sigut tot bastant transparent».

El nou Consell haurà d'encarar quatre anys de reptes encapçalats pels menjadors escolars, l'envelliment de la població, les ajudes als municipis, la manca d'accés a l'habitatge digne en zones cèntriques o la despoblació.