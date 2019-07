Blanes inaugura el nou Hospital de Dia

Blanes ha estrenat el nou Hospital de Dia. Ho ha fet dues plantes més avall d'on estava actualment. En concret, el nou equipament estarà situat al pis zero de l'Hospital Comarcal de la Selva, mentre que fins ara estava a la segona planta. La nova instal·lació permetrà atendre més pacients que els que podia assumir i alhora també s'han incrementat el nombre de punts de tractament, que passen de nou a dotze. Tot plegat suposa una millora en la capacitat de donar resposta i de programar els pacients, majoritàriament malats de càncer. Les obres per ubicar la nova unitat es van iniciar l'octubre del 2018 i han tingut un cost de 180.000 euros. La remodelació d'aquest espai ve donada per un increment de prop d'un 20% de la demanda.

De fet, aquest increment es pot percebre en els primers sis mesos de l'any. Mentre que el 2018 es van fer 1.386 sessions, aquest 2019 se n'han realitzat 1.656. D'altra banda, el trasllat de la unitat a la planta zero també ha comportat haver de treure una activitat ambulatòria de l'àrea d'hospitalització. Tot plegat ha obligat a reordenar i optimitzar els espais.

En aquest sentit, l'emplaçament que ocupa actualment el nou Hospital de Dia és on hi havia instal·lat part de l'arxiu d'històries clíniques. A partir de la digitalització d'aquest servei, va quedar lliure aquest espai que ara s'ha pogut destinar a ús assistencial.

Un espai diàfan

Una de les novetats més importants que presenta la nova unitat és el fet que sigui un espai diàfan, o el que és el mateix, tot ubicat en una sola sala. Això facilitarà la feina dels metges i infermers a l'hora de tenir cura dels malalts, ja que fins ara, havien d'anar d'habitació en habitació per poder assistir-los.

De totes maneres, i per respectar la privacitat de les consultes, també hi ha instal·lada una llitera i un despatx, per tal que metge i pacient puguin parlar amb tranquil·litat. L'accés al servei també ha millorat, ja que a partir d'ara els pacients que hagin de fer-se un tractament mèdic o oncològic ja no hauran d'agafar l'ascensor o pujar per les escales. La nova unitat està situada al costat de l'entrada principal, fet que millora l'accés dels pacients perquè sigui més ràpid i fàcil.

A la inauguració hi han estat presents l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat del gerent de la Regió Sanitària Girona, Miquel Carreras; el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), el Dr. Joan Guix, i la directora d'Infermeria i Processos Assistencials de la CSMS, Joana Blàzquez.