El CAP de Riells ha de tancar durant dues hores per un tall en el subministrament elèctric

Un tall en el subministrament elèctric al municipi de Riells va provocar que el Centre d'Atenció Primària (CAP) hagués de tancar durant dues hores.

Segons va informar ahir l'alcalde del poble, el republicà Josep Maria Bagot, una sobrecàrrega elèctrica va col·lapsar el subministrament i va deixar sense energia les oficines de l'Ajuntament i el CAP: «Ha sigut un tall per falta de potència elèctrica, teníem massa aparells connectats i no teníem prou energia per tot». Bagot va explicar que el nombre d'aparells d'aire condicionat al centre mèdic genera una gran càrrega elèctrica que ahir va sobrecarregar la línia: «Hi ha uns nou o deu aparells d'aire al CAP, a més a més, el dimecres és el dia de la setmana que més persones treballen a l'Ajuntament, i això pot haver afectat la sobrecàrrega», va expressar Bagot.

L'alcalde va assegurar que el tall no va afectar el desenvolupament habitual de les tasques del consistori, però els pacients que havien d'anar a Riells se'ls va derivar fins al centre d'atenció primària de Breda. La incidència va començar a les deu del matí i es va allargar fins a quarts d'una del migdia. De fet, l'Ajuntament va aprofitar les xarxes socials per comunicar la incidència.



El rerefons

L'alcalde del municipi va concretar que van «justos de potència» i que la companyia elèctrica Endesa ha de realitzar unes obres de millora que impliquen baixar un cable d'un transformador: «Encara estem pendents que vinguin a solucionar això del cable del transformador».

Segons el batlle, la quantitat d'energia elèctrica no dona l'abast per aguantar el subministrament de totes les instal·lacions que en fan ús al poble.