El delegat territorial de la Generalitat a Girona, Pere Vila, visita Begur

El delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, va fer ahir al matí una visita institucional al municipi de Begur, i va ser rebut per l'alcaldessa, Maite Selva, i els regidors Eugeni Pibernat, Jordi Carreras i Marià Renart. La trobada va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament, on el delegat va ser informat de les accions prioritàries del nou govern municipal: la revisió del pla general, agrupar la llar d'infants amb l'escola o un nou edifici per emplaçar-hi la Policia Local i l'ambulatori, entre d'altres.