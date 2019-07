Acusada d'atemptar contra l'autoritat una activista d'Aturem la C-32

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres una de les activistes que integren la plataforma Aturem la C-32. Els fets van succeir a la tarda, quan una patrulla de Mossos va ser requerida per tal de dissuadir als activistes que es trobaven al paratge del Vilar per evitar la tala d'arbres que s'està duent a terme per construir la prolongació de l'autopista C-32.

Els agents van detenir una de les integrants del grup i l'han acusat d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Posteriorment va ser retinguda durant tres hores a la comissaria de Blanes i ahir al matí va declarar davant el jutjat de guàrdia del mateix municipi.

Des de la plataforma Aturem la C-32 han reiterat que la persona detinguda es trobava en el marc de la protesta, que es va produir perquè els treballadors van reiniciar la tala d'arbres al bosc. Segons els naturalistes, l'activista detinguda va alertar els treballadors i els Mossos del perill de talar arbres mentre hi havia activistes dins al bosc: «La nostra companya exercia el seu dret a protesta per aquest fet i per advertir del perill de seguir amb la tala tot i saber que dins del bosc hi havia gent, quan ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra», va manifestar la plataforma d'activistes en un comunicat.