Rescaten un menor begut en caure a dins d'un forat en una obra

Els serveis d'emergències van tenir feina aquest dimarts a la nit a Lloret de Mar. Van haver de rescatar un menor que havia caigut en un forat d'obra on hi havia molta aigua. El van haver de treure amb salvavides entre la Policia Local de Lloret i els efectius dels Bombers. Els fets van produir-se pels volts de tres quarts de deu de la nit. Es va rebre l'alerta que hi havia una persona que havia entrat en una àrea d'obres abandonades que hi ha a tocar de l'avinguda de Santa Clotilde. Els primers en arribar-hi van ser la Policia Local i ràpidament, els Bombers van ser activats. El jove, un menor d'edat de nacionalitat alemanya, estava a l'aigua i els policies el van intentar treure però, finalment, van haver d'optar per un salvavides. Els Bombers en arribar-hi finalment juntament amb els policies el van poder treure d'aquesta cavitat. Tot seguit va ser traslladat a l'hotel on s'allotjava. La mateixa nit, el SEM i la Policia Local van atendre un noi que estava passant d'un balcó a un altre d'un hotel de l'avinguda de Blanes. La policia el va poder «capturar» i el SEM el va haver d'atendre perquè el noi s'havia escapat del grup amb qui anava i se'l va evacuar a l'hospital de Blanes.