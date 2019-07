Blanes organitza un sopar solidari per finançar l'ampliació d'un institut a Togo

Unes 200 persones van assistir al sopar solidari que es va organitzar dissabte passat per recaptar diners per a l'ampliació d'un institut a Togo. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat d'altres membres de l'equip de govern i de la corporació, va participar en la celebració conjuntament amb Mossèn Josep Perich, rector de la Parròquia Sagrada Família i membres de la Comissió d'Agermanament Blanes-Dapaong.

L'any 2008 va començar el procés d'apropament i coneixença entre la Parròquia Sagrada Família d'Els Pins i la Parròquia de Santa Mònica ubicada als suburbis de Dapaong (Togo). Aleshores, mossèn Ramon Bosch, missioner olotí amb 40 anys d'estada a la zona, esperava un altre reforç olotí, el jove mossèn Joan Soler, amb lligams a Blanes. Els dos missioners van promoure l'inici d'una nova parròquia, Sant Pau, mentre paral·lelament a la Parròquia Sagrada Família d'Els Pins, a Blanes, es va constituir una Comissió d'Agermanament, que va organitzar accions solidàries per ajudar amb la consolidació del projecte. El 28 de juny del 2009 es va inaugurar la Parròquia de Sant Pau de Dapaong i, aquell mateix dia, a la plaça de l'Església d'Els Pins es va celebrar l'agermanament amb música africana en viu.

Va ser així com va néixer la tradició de celebrar una festa, un sopar solidari que serveix alhora per recollir fons econòmics. En aquests 10 anys d'agermanament, s'han pogut enviar més de 60.000 euros a Dapaong: 19.500 ? amb els projectes presentats per Càritas a la Comissió del 0,7% de l'Ajuntament de Blanes, i la resta gràcies a diverses accions i sopar solidaris com el del darrer cap de setmana. Els diners recaptats enguany es destinaran per finançar l'ampliació d'un institut.