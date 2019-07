Un camió de residus de l'empresa NORA destrossa el vehicle d'un veí d'Hostalric

Un camió de l'empresa de residus NORA -propietat del Consell Comarcal de la Selva, de l'Ajuntament de Blanes i d'un tercer soci privat- va destrossar el cotxe d'un veí que estava estacionat al carrer Ravalet d'Hostalric, al costat de la comissaria de la policia local del municipi.

El propietari del cotxe va expressar ahir que el seu vehicle va estar estacionat al llarg de la nit i en anar-lo a buscar hi va trobar «greus desperfectes»: «El cotxe ha estat bastant afectat, sobretot la part davantera i també la part dreta». El veí va argumentar que el seu vehicle va ser arrossegat uns metres i la roda dreta va quedar forçada contra la vorera.

L'afectat va explicar a Diari de Girona la seva indignació pels fets, especialment després de parlar amb l'empresa, que tot i reconèixer la seva responsabilitat li va proferir un tracte «insultant»: «L'empresa ho ha assumit però m'ha oferit un tracte bastant insultant amb comentaris com que si el cotxe estigués a un lloc tancat, hi hauria menys probabilitats que això hagués passat», va expressar. De fet, el veí va explicar que va trucar al telèfon de l'empresa per tal que el conductor del camió es personés al lloc de l'incident -que es va produir de matinada- per fer un atestat: «Hores després de trucar, el conductor del camió ha vingut i el cotxe ha estat retirat per la grua i traslladat a un taller de la localitat».



La reparació

La setmana que ve, un pèrit, juntament amb l'asseguradora dels camions de l'empresa, haurà d'avaluar l'estat del cotxe. Si finalment l'empresa reconeix el sinistre, es procedirà a la reparació dels desperfectes que el camió de residus va ocasionar en el vehicle.