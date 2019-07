La PAH de Caldes de Malavella fa una crida per aturar un desnonament

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Caldes de Malavella ha fet una crida per aturar un desnonament al carrer Solsonés. L'entitat alerta que es vol expulsar una mare amb una filla de vuit anys.

L'advocat de la família, José Sànchez Melero, va expressar que no és la primera vegada que viuen aquesta situació: «És el cinquè cop que s'intenta desnonar aquesta família i no s'ha trobat una alternativa habitacional». El desnonament està fixat pel dia 10 però encara no es coneix l'hora: «Ells diuen entre les nou i la una però no volem estar allà quatre hores esperant a la comitiva judicial sota un sol de justícia». L'advocat va manifestar que necessiten un lloguer social perquè la menor va a l'escola al municipi i seria un xoc haver de canviar de vida de cop: «Els serveis socials de l'Ajuntament en tenen coneixement però tot va molt lent».