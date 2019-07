ERC pressiona JxCat perquè trenqui el pacte amb el PSC al Consell de la Selva

ERC pressiona JxCat perquè trenqui el pacte amb el PSC al Consell comarcal de la Selva

La formació diu que mantenen «la mà estesa» fins al final i recorden l'episodi del ple de constitució a Santa Coloma de Farners que va comptar amb "tant oposició ciutadana" i que va acabar finalment, amb un acord de govern de JxCat i ERC i Independents.

Tot i que inicialment JxCat volia pactar amb el PSC i Independents.

El grup d'ERC la Selva lamenten "profundament" el pacte que s'ha arribat pel govern del consell amb el PSC i Independents de la Selva.

Aquest comunicat dels republicans, arriba poc després que la crispació s'hagi fet palesa entre ERC i JxCat pel pacte a la Diputació de Barcelona. En aquest ens provincial JxCat ha optat per un pacte amb el PSC.

Ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va reclamar a ERC que enviï a JxCat una proposta que faci possible revertir els acords a les institucions amb "els partits del 155", en al·lusió directa als pactes de govern entre els republicans i el PSC en alguns ajuntaments. Com per exemple, l'ajuntament de Figueres, segons recull l'ACN.

Aquest escenari a la Selva en canvi ara s'ha traduït en acord de JxCat i PSC al Consell Comarcal. I des d'ERC asseguren que la "decisió que provoca perdre l'oportunitat de crear un govern independentista que treballi per la gestió del territori i el municipalisme".

I asseguren que "amb la governabilitat assegurada al Parlament de Catalunya i amb el recent pacte de govern entre les dues formacions a la Diputació de Girona, aquest hauria d'haver estat el pacte amb més sentit després dels resultats municipals obtinguts per ambdues formacions".



La presidència per JxCat

I finalment critiquen "l'enrocament dels post-convergents" en el pacte. L'executiva del partit republicà assegura que donat aquest enrocament per part de JxCat es va arribar a oferir els 4 anys de presidència a la formació post-convergent per tal de prioritzar pactes de país, però "la sensació va ser que en cap moment hi va haver una voluntat real de pactar per part de JxCat".

Finalment els republicans senyalen que no entenen com JxCat de la Selva i la cúpula del partit ha volgut reeditar un pacte "amb tanta oposició ciutadana com es va poder veure a la capital de la comarca".

Encara falta gairebé una setmana pel ple de constitució i, assenyalen, que "mantindran la mà estesa fins al final per prioritzar un govern independentista al Consell Comarcal de la Selva".