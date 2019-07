El Color Blanes x Runners celebra la 4a edició

Més d'un miler de persones van participar diumenge en la quarta edició de la Color Blanes x Runners. Es tracta d'una cursa corporativa que pren com a referent la marca esportiva i turística creada al 2016: Blanes X Runners. Al llarg de la marxa popular membres i voluntaris de l'organització s'encarregaven d'anar tirant pols de diferents colors des d'una sèrie de punts marcats en el recorregut. Segons l'Ajuntament, la marxa va omplir el circuit urbà per on va transcórrer de festa, color i «el bon rotllo» que van transmetre els participants.